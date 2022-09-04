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慶雙十第二次籌備會 公布活動時間地點

記者王子涵╱舊金山報導
中華傳統文化協會會長、雙十國慶籌委會共同主席趙川三講話。（記者王子涵/攝影）
中華傳統文化協會會長、雙十國慶籌委會共同主席趙川三講話。（記者王子涵/攝影）

中華傳統文化協會聯合舊金山灣區僑學各界，3日在華埠國父紀念館召開慶祝中華民國111年雙十國慶第二次籌備會議，公布籌備委員會工作人員分配名單、活動時間地點等信息。

國慶籌備委員會的共同主席分別為司徒仲山、余健全、林炳昌、趙川三、鍾維君、張人睿、鄭品麗、馬蒨君。副主席有李啟文、蔡寶鼎、徐楚南、李學英、梁坤、王進德。

疫情原因，今年國慶的巡遊和公宴活動被迫取消，升旗儀式將於10月9日在舊金山聖瑪麗公園舉行。中華傳統文化協會會長、籌委會共同主席趙川三表示，本定於8月6日的第二次籌備會議也因疫情被推遲到今天。在首次會議後，80%的籌備工作已經完成，本次會議將主要討論升旗儀式的細節。「國旗代表我們團結的心，代表我們激情的力量，代表我們的文化，也代表我們思念的鄉情。」趙川三說，「所以我們要把升旗儀式辦得盡善盡美。」

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌表示，很榮幸代表賴銘琪處長參與本次會議。每年一到雙十國慶期間，本地僑界就會發起各種慶典活動，表達對自由民主中華民國的熱愛和支持，令人十分欽佩和感動。他抱著學習的心態參加此次會議，經文處也會盡全力支持慶典活動。

金山文教中心主任蘇上傑表示，為了保障大家的健康和安全，今年只保留一個升旗典禮，但相信在籌備委員會的努力下，升旗儀式一定會辦得莊嚴隆重，盡善盡美。

南灣中華民國國慶委員會主席馬蒨君邀請大家參加10月8日在聖他克拉拉縣的升旗典禮，及當晚上6時半文教中心的晚宴。「我們希望大家能夠共襄盛舉，共同慶祝中華民國的國慶。」

隨後朱永昌贈送本屆國慶籌委會的珍貴合影，予以留念。

中華民國111年雙十國慶第二次籌備會議圓滿結束。（記者王子涵/攝影）
中華民國111年雙十國慶第二次籌備會議圓滿結束。（記者王子涵/攝影）
舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌（右）贈送籌備委員會成員珍貴合影。（記者王子涵/...
舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌（右）贈送籌備委員會成員珍貴合影。（記者王子涵/攝影）

中華民國 舊金山 疫情

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