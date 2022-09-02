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高中生升學就業準備項目 舊金山市議員馬兆明力挺

記者李怡／舊金山報導
市議員馬兆明(中)支持高中生升學及就業準備項目。（受訪者供圖）
市議員馬兆明(中)支持高中生升學及就業準備項目。（受訪者供圖）

舊金山第四區市議員馬兆明日昨在日落區林肯高中召開記者會，表示支持校區為高中生做好升學及就業準備項目。舊金山教育委員會主席林謙悅（Jenny Lam）等人以及參與項目的多位高中生共同出席。

舊金山校區的「大學及職業準備」（College & Career Readiness）項目提供不同計畫，為來自資源匱乏社區的學生，提供實習機會，以及幫助他們探索未來的職業發展方向。其中最受歡迎的「大學提前期」實習計畫，今年申請人數超過1900人，到2022年暑假結束時共有752名學生參加了該計畫。

舊金山市聯合校區的高中生在暑假期間可參加校區的「大學提前期」實習計畫，是結合實習和大學課程的獨特學習體驗。此外，在學年中，學生可在高中或在市立大學預先選修大學課程並獲得學分。

此前馬兆明支持本財年撥款100萬元擴大項目規模，以滿足舊金山市聯合校區的高中生對課程的需求。2021年「大學提前期」暑期項目的支持資金基本花完，馬兆明主張再提供270萬元來維持2021年項目。2022年，舊金山市長布里德為「大學提前期」實習計畫撥款400萬元。

馬兆明表示，在疫情期間，學生經歷了非常艱難的時期。他們本應有的很多經歷和機會都被線上課程所占據，失去了很多體驗及活動的機會。作為市議員和城市的領導人之一，他應該帶來更多的資源來支持學生，幫助他們度過艱難時期。

他說，「大學提前期」實習計畫是為高中生提供的最具創新意義及最重要的項目之一。馬兆明還提及他就讀高中的女兒於去年參加了這個項目，獲得了她的第一份帶薪實習機會，對她未來的發展產生很大的正面影響。

林肯高中華裔學生何宇樂（Virginia Ho）暑假去了小學實習。她說，在過去的實習暑期，作為老師的助理，陪孩子們玩耍、成長和學習，教會了她如何變得更有耐心，也讓她對未來的職業道路有了更清晰的想法。

林謙悅表示，此項目對學生的意義重大，學生們在實習結束後，簡歷上需要有切實的工作經驗，還能預先獲得大學學分，是難得機會。

市議員馬兆明(左二)支持高中生升學及就業準備項目。（受訪者供圖）
市議員馬兆明(左二)支持高中生升學及就業準備項目。（受訪者供圖）

舊金山 實習計畫 升學

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