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警民合作 金山「華埠安全夜」9月7日擴大舉辦

記者王子涵／舊金山報導
第八屆「華埠安全夜」活動，將在9月7日下午4時在舊金山華埠的花園角廣場舉行。（記者王子涵／攝影）
第八屆「華埠安全夜」活動，將在9月7日下午4時在舊金山華埠的花園角廣場舉行。（記者王子涵／攝影）

第八屆「華埠安全夜」（Chinatown Night Out）活動，將在9月7日下午4時在舊金山華埠的花園角廣場舉行，此活動以加强華埠治安及警民合作關係，鼓勵民眾在發生緊急狀況下與警員聯繫為主。華埠安全夜活動起始於2014年，今年活動的規模進一步擴大，得到包括舊金山警局、地檢長辦公室、華協中心、華埠青年中心、中華總會館、中華總商會等支持和贊助。

活動當天將發放超過1000份午餐盒，並伴有眾多的表演、展覽、社區攤位活動等，免費對公眾開放。

從左到右：中華總會館總董關家澄、SF Safe執行長Kyra Worthy、地檢...
從左到右：中華總會館總董關家澄、SF Safe執行長Kyra Worthy、地檢長謝安宜、警長史考特、助理警長拉薩、舊金山中華總商會會長劉運方、華協中心名譽執行董事方小龍。（記者王子涵／攝影）

舊金山警局局長史考特（Bill Scout）8月31日感謝所有在華埠工作的中央警局警員，稱是他們每日活躍在社區中，幫助居民和這座城市前進。

中央警局代理局長法默稱，與社區的關係建立在尊重、愛和信任之上。（記者王子涵／攝影...
中央警局代理局長法默稱，與社區的關係建立在尊重、愛和信任之上。（記者王子涵／攝影）

中央警局代理局長法默（Douglas Farmer）表示，警局和華埠社區之間保持著融洽的關係。「我們的關係建立在尊重、愛和信任之上，舉辦華埠安全夜將是加強這一關係的另一契機。」法默說，「與此同時，來自加拿大溫哥華警局的代表正在學習我們與社區合作的方式，這也證明我們與社區合作的成功。」

現任警局助理警長的拉薩（David Lazar）是華埠安全夜活動的創辦人之一。他表示，全國在慶祝2014年的安全夜時，有超過1萬6000個社區都參與，但華埠社區卻被遺漏，尤其是那些單語種居民、少報犯罪（Underreport Crime）的受害者。

他與華埠社區領袖，包括中華總商會、已故僑領白蘭（Rose Pak）等一起，共同創辦了第一屆華埠安全夜活動。他強調，安全夜的目的是加強警民關係，並鼓勵民眾主動舉報犯罪。他說：「我們需要市民的幫助，市民也同樣需要我們。」

華協中心名譽執行董事方小龍表示，即便安全夜只是充滿象徵性的夜晚，也意義非凡。他說：「所有居住在華埠散房裡的居民，都能夠來到在那天晚上出來，享受美食。」他回想起第一屆華埠安全夜，並沒有如此多的贊助商，他不得不借用兄弟的教堂，拼湊出400份午餐。

方小龍說：「拉薩警長過來後，我們要到了他的電話號碼，我們就有了和警局直接的交流方式。這就是建立信任的第一步。」

華裔指揮官吳俊偉強調，華埠居民能夠直接與警員聯繫的方式值得珍視。（記者王子涵／攝...
華裔指揮官吳俊偉強調，華埠居民能夠直接與警員聯繫的方式值得珍視。（記者王子涵／攝影）

警局華裔指揮官吳俊偉強調，當犯罪發生時，華埠的居民可以直接拿起手機和警員聯繫，這樣的交流方式是值得珍視的，並且要繼續以這樣的方式保護社區安全。

地檢長謝安宜(左二)稱，地檢處正在修復與華埠社區的關係。（記者王子涵／攝影）
地檢長謝安宜(左二)稱，地檢處正在修復與華埠社區的關係。（記者王子涵／攝影）

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，地檢處正在修復與華埠社區的關係，讓社區知道，當犯罪發生，警員執行逮捕，我們的部門將繼續追究責任。

她強調，地檢處的受害者服務部門有講粵語的服務者，無論是否向警局舉報犯罪，都會提供相應的服務。「亞裔社區正在被暴力犯罪所針對，所以我們會持續投入，與社區在一起。」

舊金山中華總商會會長劉運方表示，希望通過安全夜活動讓公眾關注公共安全，並提高舉報犯罪的意識。「我們鼓勵居民報告任何可疑的事件，因為舉報的案件越多，我們能夠提供的幫助和資源也會更多。」

中華總會館總董關家澄表示，看到前幾天中秋街會熱鬧的場景，遊客再次造訪華埠，讓他高興。他會繼續與警局、地檢處等合作，讓華埠繼續繁榮。

華埠青年中心行政主溫靜婷表示，從未見到安全夜宣傳單上有如此多贊助商的商標，這是警局與華埠社區組織共同合作的出色展示。「華埠是一個非常特別的社區，警局部門和我們的小商業主以及居民有非常近的關係，我從未見到有其他社區能有相同的情況。」

華埠 舊金山 暴力犯罪

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