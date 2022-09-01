灣區熱浪來襲 多喝水預防中暑

聖荷西市的避暑中心向民眾開放。（記者陳爍嘉／攝影）

根據國家氣象局（NationalWeatherService）對灣區 沿海和海灣地區的過熱預警，預計9月3日（星期六）至9月6日（星期二），該地區氣溫將升高到95度左右，甚至可能將飆升至100度以上。

氣象局提醒道，灣區沒有避暑渠道的弱勢群體、寵物和牲畜可能面臨高溫 說帶來的健康風險。僅靠夜間降溫還可能會加劇與熱有關的疾病，包括暈厥或中風。中暑的高危人群主要包括戶外工作者、沒有空調的人、幼兒、老年人、患有慢性病的人以及使用非處方藥的人。

聖他克拉拉縣鼓勵社區成員經常與老年人和那些特別容易受到高溫影響的慢性病患者（包括家人、朋友和鄰居）聯繫。

聖縣建議民眾即使不感到口渴，也要多喝水和含有電解質的飲料；避免酒精、咖啡因或大量糖分，因為它們會加速體液流失；在上午10時至下午3時的高溫高峰時段限制身體活動；切勿將人或寵物留在封閉的停放汽車中；不要給嬰兒包裹太多衣物；在戶外時戴寬邊透氣的帽子，或是撐傘，因為通常頭部容易吸熱。

為幫助居民抵禦酷熱天氣，聖他克拉拉縣避暑中心已在全縣範圍內向公眾開放，預計將保持開放至9月7日（星期三）。熱浪來襲時，身處聖縣的居民可以選擇到縣圖書館 避暑。額外的避暑中心也將在聖縣的多個地方為需要安全空調空間的社區成員服務。交通局（VTA）將在9月2日（星期五）至9月6日（星期二）期間提供前往避暑中心的免費乘車服務。

以下是聖他克拉拉縣避暑中心的地點：

莫甘山：Centennial Recreation Center。