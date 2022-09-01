我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

灣區熱浪來襲 多喝水預防中暑

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西市的避暑中心向民眾開放。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西市的避暑中心向民眾開放。（記者陳爍嘉／攝影）

根據國家氣象局（NationalWeatherService）對灣區沿海和海灣地區的過熱預警，預計9月3日（星期六）至9月6日（星期二），該地區氣溫將升高到95度左右，甚至可能將飆升至100度以上。

氣象局提醒道，灣區沒有避暑渠道的弱勢群體、寵物和牲畜可能面臨高溫說帶來的健康風險。僅靠夜間降溫還可能會加劇與熱有關的疾病，包括暈厥或中風。中暑的高危人群主要包括戶外工作者、沒有空調的人、幼兒、老年人、患有慢性病的人以及使用非處方藥的人。

聖他克拉拉縣鼓勵社區成員經常與老年人和那些特別容易受到高溫影響的慢性病患者（包括家人、朋友和鄰居）聯繫。

聖縣建議民眾即使不感到口渴，也要多喝水和含有電解質的飲料；避免酒精、咖啡因或大量糖分，因為它們會加速體液流失；在上午10時至下午3時的高溫高峰時段限制身體活動；切勿將人或寵物留在封閉的停放汽車中；不要給嬰兒包裹太多衣物；在戶外時戴寬邊透氣的帽子，或是撐傘，因為通常頭部容易吸熱。

為幫助居民抵禦酷熱天氣，聖他克拉拉縣避暑中心已在全縣範圍內向公眾開放，預計將保持開放至9月7日（星期三）。熱浪來襲時，身處聖縣的居民可以選擇到縣圖書館避暑。額外的避暑中心也將在聖縣的多個地方為需要安全空調空間的社區成員服務。交通局（VTA）將在9月2日（星期五）至9月6日（星期二）期間提供前往避暑中心的免費乘車服務。

以下是聖他克拉拉縣避暑中心的地點：

莫甘山：Centennial Recreation Center。

聖荷西 ：Camden Community Center、Roosevelt Community Center、Emma Prusch Regional Park Farm，桑尼維爾圖書館、庫比蒂諾圖書館、吉爾洛圖書館、洛斯阿圖圖書館、密爾比達圖書館、薩拉度加圖書館。

預計從本周末至下周三，聖荷西市每日最高氣溫將高達95度左右，甚至可能飆升至103...
預計從本周末至下周三，聖荷西市每日最高氣溫將高達95度左右，甚至可能飆升至103度。（蘋果天氣截圖）

圖書館 高溫 灣區

上一則

灣區老人院誤飲洗滌劑1死2住院案 涉案員工停職調查

下一則

舊金山男持削尖木樁 襲擊消防局救護車內2醫護

延伸閱讀

誤將「洗碗精當成果汁」金山灣區養老院烏龍害死93歲婦

誤將「洗碗精當成果汁」金山灣區養老院烏龍害死93歲婦
灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電
師大校長訪灣區 邀校友參加建校百年慶典

師大校長訪灣區 邀校友參加建校百年慶典
熱浪再襲加州 高溫將在勞工節周末攀顛峰

熱浪再襲加州 高溫將在勞工節周末攀顛峰
灣區捷運乘客 後疫情以來回升乏力

灣區捷運乘客 後疫情以來回升乏力

熱門新聞

十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

2022-08-27 14:51

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」