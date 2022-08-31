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柏克萊加大研究生王雨婷設計「有味」VR 治新冠嗅覺異常

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大設計學研究生王雨婷（Kathy Wang）成功研發一款攜帶氣味的VR設備，使用者能虛擬的接觸水果等物品，有對應氣味噴出來，以訓練感染新冠後的嗅覺紊亂。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大設計學研究生王雨婷（Kathy Wang）成功研發一款攜帶氣味的VR設備，使用者能虛擬的接觸水果等物品，有對應氣味噴出來，以訓練感染新冠後的嗅覺紊亂。（記者劉先進／攝影）

德州一對父母因感染新冠失去嗅覺，沒有聞到家中起火的煙味。雪上加霜的是，家中煙霧報警器損壞，一家人差點喪生火海。危急時刻，兩歲的孩子，用學會的僅有兩個詞語「媽媽，熱！」叫醒父母，救了一家七口人的性命。

柏克萊加大設計學研究生王雨婷（Kathy Wang）看到此新聞大為觸動。以此為靈感，在朋友李子晴的協助下，成功研發一款攜帶氣味的VR設備，使用者能虛擬的接觸水果等物品，有對應氣味噴出來，以訓練感染新冠後的嗅覺紊亂。這也是全美第二個、加州首款帶有嗅覺的VR設備。

圖為VR設備的眼鏡頭盔。（王雨婷供圖）
圖為VR設備的眼鏡頭盔。（王雨婷供圖）

★VR眼鏡 加氣味模塊

王雨婷30日說，除了德州新冠患者因為失去嗅覺險些被燒死的事情，身邊朋友也有新冠後遺症，他們嗅覺沒那麼靈敏，有人食慾不振。閱讀研究資料才知，患者鼻子沒出問題，但腦子認不出味道，因為病毒影響大腦識別氣味的部位。

那時起，王雨婷就特別留意此事。但搜索發現，沒有特別有效的方法治療新冠後遺症。有醫生提供的方法是，給患者幾個有味道的精油品質或蠟燭，比如包含香草等味道。患者每天對著瓶子聞，聞到香草的味道，腦子裡面就想著香草，試圖將現實與記憶中的香草味匹配起來，加強記憶。但此種方法低效枯燥，難以堅持，一些年長患者也很難做到。

王雨婷研發的VR設備的氣味裝置。（記者劉先進／攝影）
王雨婷研發的VR設備的氣味裝置。（記者劉先進／攝影）

王雨婷開始研發這款VR設備，在5月研發成功。設備硬體包含兩大部分，Meta Oculus Quest的VR頭盔眼鏡和一個氣味裝置。「我相當於給眼鏡設計了一套附加在上面的氣味模塊，並和朋友李子晴研發了操作氣味裝置的軟件。」

氣味裝置中有藍牙模塊，可以實時和VR頭盔的安卓手機溝通。氣味裝置中裝有五個膠囊，布滿不同氣味的精油，如柳丁、香草、肉桂，樹木等。用戶用眼鏡播放一段影片，包含不同的虛擬畫面，可以是一個果園，有種類繁多的水果。當手柄檢測某種水果，裝置就實時釋放膠囊，傳遞氣味。隨著虛擬物品和人的距離不同，釋放的氣味濃度也不同，「有點類似電影畫面和聲音的匹配，只不過，在這種裝置中，加了一個氣味。」

王雨婷說，相信設備對治療新冠嗅覺紊亂頗有幫助。因為，VR設備的精油膠囊可不斷更換，包含種類繁多的氣味。且用虛擬加氣味釋放的形式呈現，喚醒患者腦部對某種嗅覺的記憶。「相比於現實中的治療，更加多樣化，也具有操作性。另外，虛擬圖像的設計，有助於患者沉浸在虛擬環境中。讓治療更加遊戲化，患者可以堅持下去。因為面對嗅覺紊亂，需要持之以恆的治療，不斷回憶氣味。」

★星戰電影 可釋放氣味

王雨婷說，VR視頻有兩種，一種是具有故事線，比較難設計。另一種是某個3D治療場景，如水果園，相對容易設計。她對未來的設想是，建一個模塊，開放平台，設計一個容易操作的應用程式介面（API），讓其他內容創作者共同開發。如果某電影製片公司需要在電影的場景中納入氣味，就可以做一個小工具，用氣味裝置匹配電影時間軸，讓電影在播放中產生氣味，更加立體。比如，未來看星球大戰電影，配備新設備，能聞到金屬的氣味。

在SIGGRAPH的2022年峰會展覽上，有觀眾體驗王雨婷設計的VR設備。（王雨...
在SIGGRAPH的2022年峰會展覽上，有觀眾體驗王雨婷設計的VR設備。（王雨婷供圖）

目前，王雨婷的這款VR設備，在柏克萊加大創業資助計畫「創新催化劑」（INNOVATION CATALYSTS GRANT）評比中脫穎而出，獲得3000元撥款。還參與頂尖的電腦圖形和互動技術SIGGRAPH的2022年峰會展覽，受到近100個與會人士的追捧和積極評價。設備還獲得紅點獎（Red Dot Design Award）、歐洲產品設計獎、IDEA銀獎、SF Design Week Winner等。

投資性企業Techstars還在30日發電郵給王雨婷，邀請她申請公司的孵化項目。「現在設備只是樣品，在小範圍親友圈內嘗試，沒進行醫療實驗。在變成商品前，我們還需要考慮製作材料、價格和穩定性等因素。」

柏克萊加大設計學研究生王雨婷（Kathy Wang）成功研發一款攜帶氣味的VR設...
柏克萊加大設計學研究生王雨婷（Kathy Wang）成功研發一款攜帶氣味的VR設備，使用者能虛擬的接觸水果等物品，有對應氣味噴出來，以訓練感染新冠後的嗅覺紊亂。（記者劉先進／攝影）

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