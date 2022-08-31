欣欣基金會投身中國偏鄉教育25年 感恩籌款茶會謝善心人

欣欣教育基金會投入中國偏鄉教育已經25年。（欣欣教育基金會提供）

欣欣教育 基金會25周年感恩籌款茶會在巴洛阿圖舉行，包括理事會成員丁永慶、楊一青、朱偉人、胡濱、吳祖娓、李競芬、王君華、劉聖、李英敏、張蘊禮、王頌、俞之一、于海燕、李騏等人都到場參加。感恩茶會由籌資募款委員會負責人沃佳總策畫監督，公關部的趙琳及李競芬主持。

理事長丁永慶在茶會中感謝25年來基金會所有成員及積極捐款的善心人士的付出。他表示，這次感恩茶會的主題為「有愛，有夢，有未來」，感謝欣欣團隊的每一位捐款者、義工都在用愛一起構建鄉村孩子的未來。事實上，欣欣的宗旨及理念就是幫助更多的鄉村孩子，成就他們的夢想。

丁永慶代表欣欣感謝中國駐舊金山總領事館總領事張建敏對欣欣教育基金會25歲生日給予的賀函，以及對欣欣多年努力成就的肯定。

生命科學和生物技術領域知名的科學家、企業家余國良分享了自己之所以能成為科學家和企業家，都是因為從小受到母親的教育，保持努力學習用愛和熱忱去做事，並付出真誠和責任心。他表示，自己與欣欣教育基金會的理念不謀而合，同樣特別關注中國農村貧困兒童的教育，也希望更多人用愛去追求理想和未來。

文宣部孫戎製作的「我奉獻，我驕傲」專題影片，講述灣區華人 前扑後繼，為中國鄉村教育的發展貢獻力量的故事和心聲。有人感動得當即寫下六位數字的捐款支票 ，做出無私的奉獻，期待鄉村孩子們更快地縮小與城市兒童的學習差距。

會長楊一青向到場來賓介紹基金會25年來的成就，以及近期工作進展。她表示，未來欣欣教育基金會將繼續透過「美麗學校」、「育人教育」、「啟智閱讀」、「康樂成長」等四個計畫，從硬件設施、教師專業發展、教育信息化、閱讀、學生素養多個維度開展各類項目，全面提升欣欣學校的教育水平。

報告中，她感謝庫比蒂諾扶輪社從2004年開始對欣欣多個項目的長期支持，包括圖書項目，微機室項目、暑期教師英語等。

由於扶輪社的成員漢米爾頓（Joe Hamilton）在欣欣英語培訓項目中做出傑出貢獻，基金會授予「欣欣教育顧問」榮譽並頒發聘書。

基金會表示，欣欣一直秉持「長期、持續、關懷、傳承」的精神，代表海外華人為中國鄉村教育發展不懈努力長達25年。至今已經在25個省市地區共捐建357所欣欣學校、培訓鄉村教師人數超過2500人次、捐贈了90個欣欣閱覽室，500多個圖書角，超過20萬冊圖書、捐贈了40個微機室，超過2500台電腦，200多套多媒體設備、受益學生人數超過50萬，累計更是投入超過1200萬元的善款。

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