加州2021犯罪報告：犯罪率增6.7% 納巴縣凶殺案0

州總檢察長邦塔(前)發布2021年度州兇殺案、州犯罪、武力使用事件和少年司法四份統計報告。數據顯示，加州2021年暴力犯罪率比2020年增加6.7%。（記者劉先進╱翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）月底發布2021年度州凶殺案、州犯罪、武力使用事件和少年司法四份統計報告。數據顯示，加州 2021年暴力犯罪 率比2020年增加6.7%；凶殺案為2361起，相比2020年增加7.2%，但仍大大低於1993年4095起凶殺案的歷史高點；灣區 九縣中的酒鄉納巴縣（Napa）則整年未發生過凶殺案。

2021年加州的凶殺案報告，提供了關於凶殺罪的資訊，包括受害者的人口數據、因凶殺罪被捕的人、被判處死刑的人、在執行任務中被重罪殺害的和平官員，以及有正當理由的凶殺案。比如，2021年，75%的凶殺案，在確定武器的情況下，涉及槍枝。槍枝仍然是凶殺案中最常見的武器。

凶殺案發生率以每10萬人口計，排名分別為寇恩縣（Kern）的13.7起、默塞德（Merced）9.5起、杜拉瑞（Tulare）8.8起；凶殺案發生率排名最低的分別為普雷塞爾（Placer，1起） 、聖路易奧比斯波（0.7起）和灣區的馬連縣（Marin，0.4起）；沙士達（Shasta）和納巴縣2021年並未報告凶殺案。

在確定受害者與嫌疑人關係的凶殺案中，女性（35.6%）比男性（6.4%）更可能被其配偶、父母或子女殺害。2021年凶殺案逮捕人數，相比2020年減少了2.9%，從2020年的1597人減少到2021年的1550人；如果以凶殺案10年數據為跨度，10年內每年逮捕人數平均值為1478.2起，2021年數據仍然高於此平均值。

2021年加州的犯罪情況介紹了全州的犯罪報告、逮捕、成人重罪逮捕的處置、成人緩刑、刑事司法人員、平民對和平官員的投訴、與家庭暴力有關的援助呼籲、反生殖權利犯罪、以及被殺害或襲擊的執法人員的統計數據。一些關鍵的發現包括。

暴力犯罪率（即每10萬人中的暴力犯罪數量），從2020年的437其增加到2021年的466.2起，增加了6.7%，仍然大大低於加州1992年的歷史高點1103.9起。財產犯罪率從2020年的2114.4起，增加到2021年的2178.4起，大大低於加州1980年的歷史高點6880.6起。

邦塔表示，好的數據是好的公共政策的基石。他敦促全加州的合作夥伴閱讀這些報告。雖然犯罪率仍大大低於歷史高點，但財產和暴力犯罪繼續對全州的社區造成破壞性後果。特別是槍枝暴力仍然是一個持續和不斷增長的威脅。

事實上，在2021年，加州所有凶殺案中近四分之三涉及槍枝。在面對這些持續的挑戰時，須對違法的人問責，讓其承擔適當的後果。準確的統計數據和年度犯罪報告中的數據，是校準政府響應措施的關鍵部分，確保政策制定者和執法部門做出明智的決定。