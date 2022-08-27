疫情攪局 「搭僑計畫」首次遴選當地留學生參加

搭僑計畫首次遴選當地留學生參加。（記者李榮╱攝影）

為增進台灣青年對政府駐外僑務工作的認識、加強拓展國際視野，並且建立青年與海外僑界的橋梁，僑委會幾年前起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，選送國內大專校院優秀在學青年於暑假期間赴海外各地參訪見習。今年因為疫情的關係，首次改為遴選已在當地的留學生 參加搭僑計畫。

灣區 2022年搭僑計畫開幕式26日在僑教中心舉行，由北加州 大專校友會聯合會主辦，校聯會長林秀春與副會長陶翼青等人主持歡迎活動。

灣區今年的搭僑計畫共有12位學生入選，除了在僑教中心的開幕式與講座以外，還安排拜會佛利蒙市長、庫比蒂諾市長等民選官員、僑領交流、參訪灣區中文學校、美國上市華人企業、拜會科技商會與協會、拜訪工研院、鴻海公司，以及與投資人創業家交流、參觀洪門致公堂、認識華文媒體等項目。

僑教中心主任莊雅淑指出，僑委會為讓台灣青年了解海外僑務服務及活動，每年都舉辦台灣青年海外搭僑計畫，今天因新冠肺炎疫情，首度針對在地留學的台灣青年舉辦，希望透過僑務見習、連結主流、僑青交流及職涯發展這四個面向，結合僑界力量規畫體驗活動，協助台灣留學生了解駐地駐外機構、僑社豐沛資源以為未來繼續深造或者進入職場的最佳後援。

她並表示，台灣的外交處境艱困，但還好僑胞是重要的資源，透過僑胞的力量能協助國家的發展與政策推動。目前僑委會在海外有16個僑教中心服務僑胞，而金山灣灣區僑教中心是全球第一個僑教中心。

莊雅淑也感謝北加州大專校聯聯會幫助僑務委員會及僑教中心主辦今年台灣青年海外搭僑計畫。她表示，校聯會在會長及副會長帶領下，籌備了近兩個月時間，經過多次會議規畫出此次搭僑活動，內容包含讓同學認識駐外館處、了解僑界資源，同時也安排同學關心的創業、移民簽證講座，並且安排學員與台裔民選官員交流，希望幫助大家之後無論是繼續深造，或是進入職場都能有更好的準備。同時，校聯會也安排多個當地青年組織與學員交流，相互觀摩。

莊雅淑進一步強調，台灣留學生是海外僑界力量的心血，如果畢業返台就業可成為僑務親善大使，協助國內民眾認識僑務工作；如果留學生續留僑居地，則可投入僑社工作，促使僑社永續發展，「期待同學參與這次搭僑計畫活動，能成為僑務親善大使。在學成歸國後，分享國內親友讓民眾認識僑務工作；若大家繼續留在美國，也期待能投入僑社服務。」