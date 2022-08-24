北加水庫屍體 證實是太浩湖失蹤兩周少女

在北加州普拉瑟水庫找到的屍體被證實是失蹤兩周的楚魯克16歲少女羅德尼。（內華達縣警方提供）

內華達縣（Nevada County）法醫辦公室23日下午證實，在北加州楚魯克（Truckee）普拉瑟水庫（Prosser Reservoir）一輛被水淹沒的汽車 中發現的屍體，確定是失蹤兩周的16歲少女羅德尼（Kiely Rodni）。

內華達縣法醫辦公室23日進行屍檢，警方於屍檢結束後在社群媒體 上發布了這一消息，但沒有提到羅德尼的死因。警方在聲明中說：「調查工作還在繼續進行中，目前沒有其他訊息可以公布。」

私人搜救團體Adventures With Purpose 21日在臉書上宣布，他們在位於普拉瑟水庫水深14呎處的一輛2013年分銀色本田CR-V汽車中找到羅德尼遺體，這個地點離羅德尼參加的大型派對地點不遠。

Adventures With Purpose發言人畢夏普 （Doug Bishop）表示，由於聯邦調查局、普萊賽縣（Placer County）和內華達縣的執法部門還在繼續進行調查中，所以他們無法公布所有與案件有關的消息。

畢夏普說：「接下來幾天，我們會與當局合作提供這些訊息。推廣和分享我們使用的技術是我們的使命，以便盡可能幫助更多人。」

Adventures With Purpose因為尋獲羅德尼而聲名大噪。總部位於俄勒岡州的Adventures With Purpose專門搜尋失蹤人口和財物，他們透過捐款、贊助、獎金、商品銷售和網路影片獲得資金。

內華達縣警官布朗（Sam Brown）表示，Adventures With Purpose主動聯絡他們，表示願意協助尋找羅德尼。對於Adventures With Purpose是否能獲得7萬5000元的賞金，布朗表示目前還不知道。

布朗指出，官方出動的搜救人員曾搜尋過羅德尼遺體被發現的地區。但他補充，這些搜救人員並非水中搜救專家，而且淤泥和汽車在水中上下顛倒，也提高了搜尋的難度。

Adventures With Purpose在其網站上表示，自2019年以來，他們已經協助偵破23件懸案，「為失去親人的家庭找到答案」。

2020年，Adventures With Purpose在愛阿華州一個採石場底部找到2013年就失蹤的一名男子屍體。根據Des Moines Register的報導，Adventures With Purpose當時表示，打算對2013年公布的10萬元賞金提出訴訟。