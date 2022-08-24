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南灣台灣同鄉會 挺台加入聯合國

記者李榮╱南灣報導
南灣台灣同鄉會聲援台灣，並呼籲支持台灣加入聯合國。（周信結提供）
南灣台灣同鄉會聲援台灣，並呼籲支持台灣加入聯合國。（周信結提供）

加州南灣台灣同鄉會舉行夏季烤肉及聲援支持台灣加入聯合國活動，共吸引約150位鄉親、台灣留學生，在職青年及多個社團的代表參與。當日包括駐舊金山辦事處處長賴銘琪伉儷、僑教中心主任莊雅淑，副主任徐廣梅、陳怡珍，僑務委員李漢文、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結、僑領傅紅玉、僑務榮譽職、社團代表，以及柏克萊加大、聖和西州大、戴維斯加大學生等共約150人出席。

賴銘琪致詞時，感謝同鄉會對台灣的支持。在副總統賴清德來訪時，同鄉會和南灣僑團租大型巴士或者自行開車到旅館歡迎，同鄉會過去也舉辦感恩餐會宴請80多位台灣留學生，並且持續關心台灣青年，另外，同鄉會舉辦的元宵花燈活動影生有色，由十多個矽谷小朋友團體展演台灣文化。

另一方面，同鄉會長期支持台灣加入世界衛生組織，並且和北美洲台灣人教授協會，北加州台灣會館合辦聲援及醫療講座，由僑委會尾微長童振源錄影演講，再由三位教授及醫師做專題演講。同鄉會也支持在舊金山市政廳廣場的聲援遊行。此外，同鄉會還在主流草根外交、文化傳承及青年及第二代關懷上做出很多貢獻。

僑教中心主任莊雅感謝同鄉會和僑教中心密切合作，推動協助台灣的各項工作。經文處教育組則表示，在接待國立高雄科技大學校長時和同鄉會建立了合作關係，透過該次活動認識許多在高科技產業工作青年及留學生，未來可以一起從事留學生的協助工作，讓青年學子在學業與工作上能有所輔導，並且提供他們參與台灣的活動機會。即將榮調回台的副主任徐廣梅則表示，灣區幾年的生活是重要歷練，也謝謝大家對她及僑教中心的支持。新來的副主任陳怡珍則希望能和大家一起合作，努力協助社區。

周信結表示，「台灣有事就是南灣台灣同鄉會有事」，就是由南灣十多的僑團聯盟有事，大家會繼續52年來關懷台灣的精神，協助鄉親在南灣地區推動主流草根外交等工作。當日在烤肉大餐後，眾人簽名支持僑委會及同鄉會製作的聲援台灣加入聯合國的橫幅海報。

另外，眾人宣布，同鄉會和南灣僑團由李漢文召集，將於9月17日舉辦至舊金山金門大僑、漁人碼頭等地聲援台灣加入聯合國活動。同時在9月25日年會時，和僑委會及經文處合辦「UN For Taiwan」聲援活動，並且亦將支持世界日報9月中秋節博覧會。

留學生 加州 舊金山

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