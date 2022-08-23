研究報告：極右派針對亞太裔散布假訊息

民權組織「Equality Labs」執行主任桑德瑞珍表示，文字敘述有力量，尤其是在高傳播媒體時代，網路演算法提供許多內容，強化人們的信念。(Getty Images)

一份首創的報告本月出爐，指極右派針對亞太裔社區傳播虛假訊息。報告研究虛假訊息的使用，通常是在網路上，在亞裔 美人、太平洋島民社區與其他族裔群體之間製造不和。

這項研究由亞裔與太平洋島民組織、學術研究人員組成的「亞裔美人虛假訊息圓桌組織」(Asian American Disinformation Table)主持，研究相關亞裔美人社區的虛假訊息，其中包括五個案例，以及影響不同族裔社區的一系列主題。

其中一個研究案例，是關於灣區許多人正積極討論的相關敏感性議題。涉及到針對亞裔的暴力行為，以及社交媒體活動人士如何將合理擔憂、塑造成破壞性行動，導致亞裔與非裔 社區相互對抗。

研究報告將數個社交媒體帳號描述為「不良行為者」(bad actors)，在匿名情況下運作，並稱其所在地點為舊金山 。他們在由匿名經營的社交媒體帳號、錄影博客、另類新聞網站散布「血腥亞裔屍體照片」與「強大衝擊效應圖像」，增加亞裔美人社區的恐懼，從而與其他有色人種社區、主要是非裔社區間產生隔閡。

參與這項研究的麻州大學阿姆斯特分校傳播系全球數位媒體副教授王強生(Jonathan Ong，譯音)表示：「不要上當」(Don't fall for it)；他指出，他與兩名助理研究人員首先注意到，在去年罷免前地方檢察官博徹思(Chesa Boudin)期間，有幾個帳號經常發布非裔針對亞裔(Black-on-Asian)的犯罪。這些帳號內容的目的，是延續一種誤導性敘述：非裔暴力是舊金山反亞裔仇恨的基礎。

根據「亞裔美人虛假訊息圓桌組織」的報告，這些資料訊息是這些社交媒體影響人士，將亞裔美人推向政治權利上憤世嫉俗伎倆的基礎，透過重新包裝對極右派仇恨的擔憂，將亞裔美國人推向政治右翼，進一步削弱亞裔社區的政治權力與組織力量。

報告作者、民權組織「Equality Labs」執行主任桑德瑞珍(Thenmozhi Soundararajan)表示，文字敘述有力量，尤其是在現今高傳播媒體時代，網路演算法可以提供許多內容，這些內容強化了信念，而非挑戰它們。