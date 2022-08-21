偷轉換器人贓俱獲卻當場釋放 列治文區警員引起公憤

警員到達現場後，在人贓俱獲的情況下，釋放了嫌犯。（居民海勒提供）

汽車 催化轉換器（Catalytic Converter）盜竊自疫情爆發以來直線飆升，成為僅次於汽車破窗盜竊的犯罪類型之一，讓不少車主苦不堪言。舊金山 一戶居民16日發現盜賊正在作案，立即撥打了報警電話，四名警員到達現場後，發現了這名嫌犯。但令人意想不到的是，在人贓俱獲的情況下，警員竟放走了嫌犯，甚至為其指明最近的公交車站。事情一經曝出，迅速引起社區居民的不滿，並質疑警員執法的態度。

居住在舊金山列治文區（Richmond District）的海勒（Morgan Heller）和她的三位室友，周二凌晨3點被公寓外可疑的噪音吵醒，聽起來像電鑽或電鋸的聲音。通過窗戶觀察後，她們發現一個男人正趴在一輛本田汽車的車下，用電動的工具切割催化轉換器，旁邊還停靠著一輛發動著的吉普車。

她們馬上報警，幾分鐘後，四輛警車閃著警燈，鳴著警笛趕到。吉普車司機迅速離開了現場，留下同夥蹲在本田汽車旁邊，還有一個千斤頂和僅切下一半的轉換器。

海勒一直通過窗戶觀察著這名嫌犯，當警察 到達時，終於看清了他的臉。她隨後向警察報告了她所看到的，並聽到警察盤問嫌疑人。該男子承認，他仍在之前盜竊案的緩刑期中。

警察隨後告訴該男子，「你可以走了。」甚至告訴他哪裡可以坐車，這讓海勒和她的朋友們十分震驚。

警員告訴海勒不能實施逮捕的原因，沒有財產被真正偷走，該男子也沒有手持任何盜竊工具。並且，警員查詢車輛信息的電腦系統斷電，所以無法確認本田車主是誰。「沒有這些信息，就沒有受害者。」警員說。

警察局發言人Adam Lobsinger確認，案發時執法系統確實出現了故障，情況不常見，但確實發生了。「沒有充足的證據逮捕該嫌犯。」他說，「釋放嫌犯，並不代表調查結束了。事實上，這才是調查的開始。」

另一位發言人Robert Rueca稱，根據現場發現的證據，不足以讓地檢處的檢察官起訴該男子。

事後查證，被盜本田車來自十個街區以外的一戶居民。當警員在第二天告知車主時，汽車的音響被盜，車窗破碎，催化轉換器也被毀。車主甚至沒有意識到，車輛被偷了，維修費至少要2000元。

警察辦案的態度讓海勒大為不滿，她認為，相比去年處理聯合廣場（Union Square）商鋪洗劫的強硬態度，警方在處理民事盜竊案上，態度截然不同。「那些昂貴的皮包不屬於任何舊金山人，那是奢侈品公司的，但這輛車屬於一名在這裡生活了30年的居民，警察卻不屑一顧。」海勒說。

海勒隨後向舊金山警察問責局投訴，她表示：「如果警察領取了全額的工資，他就應該負全責。」

在全美主要大型城市中，舊金山是財產犯罪比率最高的城市之一。僅上半年，該市共報告了近2萬5000起財產犯罪，比去年同期增長了8%，但最終嫌犯落網的案件只佔總數的3.5%。根據警察問責局的統計數據顯示，今年發起的334起投訴調查中，有超過41.4%的案件與警員失職有關，相較於2016年的水平增長約10%左右。