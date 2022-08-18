超馬跑者遭野狼攻擊？專家質疑：非常罕見

馬連縣超馬跑者卡爾納茲，稱在金門大橋停車場遭野狼攻擊，但動物專家不相信他的故事。（取自推特）

對於著名超馬運動員 卡爾納茲（Dean Karnazes）關於上周末凌晨150哩馬連岬耐力賽跑時發生的事情的戲劇性描述，野狼專家表示懷疑。他說，當時在金門大橋附近遭一頭野狼襲擊，被弄得血肉模糊，他隨即在Instagram視頻分享了慘狀，使該事件成為整個灣區 和全國的頭條。

國家公園管理局（NPS）表示，他們在數小時後與卡爾納茲進行了交談，並讓一名公園護林員調查了凌晨3點的事件。國家公園管理局發言人埃斯皮諾薩（Julian Espinoza）告訴SFGATE：「明確地說，摔倒才是卡爾納茲受傷的根源，不是野狼；將這次遭遇稱為受野狼攻擊並不準確。」

59歲的卡爾納茲長期以來一直是長跑界的名人，他寫了幾本書，並通過50天內在50個州跑50個馬拉松這樣的特技，來提高自己的知名度。

在接受其他媒體採訪和與SFGATE的電子郵件交流中，卡爾納茲的故事始終是一致的：野狼向他衝刺，在他打開能量棒後把他撞倒。然而，多位野狼專家表示這不太可能。埃斯皮諾薩說：「根據我們公園的生物學家的說法，野狼的這種舉動將是極其不尋常的，因為牠們不會在接近人類索要食物時，向他們撲上去。」

馬連縣非營利組織 「野狼項目」（Project Coyote）的創始人和執行董事福克斯（Camilla Fox）也表示贊同。她和美國國家公園管理局NPS都同意，人類餵養野狼是一個問題，但不認為這將導致野狼攻擊人。

福克斯告訴SFGATE說：「餵養野狼和其他野生動物，會導致野狼對人類變得習慣並失去自然的警惕性。如果牠們把人看作是食物的來源，可能會變得更加大膽，但真正對人有攻擊性的野狼是非常罕見的。」

福克斯還對卡爾納茲的故事的一個具體部分表示懷疑：這位跑步者告訴「舊金山 紀事報」，他 「聽到野狼在他上方咆哮」。福克斯說，對野狼來說，咆哮 「不是牠們已知的發聲方式之一」。

NPS還稱，在該地區對幾只野狼做了耳標，而從這些耳標沒有發現任何有關該事件的信息。

在電子郵件交流中，卡爾納茲回答了SFGATE關於該事件的問題。起初他避而不談，當被問及與動物相遇的詳細情況時，他重複了之前的描述，並稱他第一次「尿了褲子」。