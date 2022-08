不忘張純如 聖荷西跨族裔人士紀念公園致意

愈來愈多社區人士希望關注張純如的貢獻。(記者李榮/攝影)

關注日本侵華暴行的「南京暴行:被遺忘的大屠殺 (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II)作者張純如(Iris Chang),於2004年時舉槍自盡,當時才36歲。張純如雖然早逝,但她帶來的影響卻非常深遠,聖荷西 市已有一座張純如紀念公園,為大眾介紹張純如的事蹟、永遠向她致敬。

長期關注亞裔遭歧視相關史料的作家李嘉音,亦組織跨族裔的腳踏車隊多次到「張純如紀念公園(Iris Chang Memorial Park) 」表達懷念,並到洛斯阿圖張純如的墓園悼念與祭拜。華人 紀錄片導演 周敏,則透露自己預備為張純如的母親張盈盈拍攝專輯,將張純如的事蹟永遠流傳下去。

出生於紐澤西、伊利諾大學香檳分校新聞系畢業的張純如,在1997年出版了「南京暴行:被遺忘的大屠殺」一書,內容講述二次世界大戰期間,日本軍在南京進行「大屠殺」的暴行。當時該書一下就成為美國最暢銷的非小說類書籍,並登上紐約時報排行榜。後來,張純如對於歷史的研究愈來愈著迷,但也可能因太過投入而得了憂鬱症,2004年被發現自殺身亡,成為震驚灣區、甚至整個華人社會的悲劇。

李嘉音指出,張純如的努力非常偉大且不凡,她自己是在不久前聽到張純如母親張盈盈的一次演講,當即深受感動,因此與張盈盈相約見面。平日就偕眾定時騎腳踏車健身的李嘉音,還找了車隊的幾位友人,幾次一起騎車去張純如紀念公園,「我希望讓多一點老美,特別是白人,也能知道這個紀念公園,以及南京大屠殺的重大歷史事件。」

李嘉音表示,張純如的奉獻應該讓更多人知道、並被後人牢記,因此許多熱心人士、例如紀錄片導演周敏也就在籌畫拍攝 ,準備用影像紀錄張盈盈的影片。

近來積極投入聖荷西排華歷史研究的李嘉音表示,雖然有些人會認為此事事隔已久,「很多人說我寫出來的書『火痕(Fire Scar)』,記述百年前聖荷西華埠痛遭白人縱火慘案,和純如告訴世人南京大屠殺的故事,目的十分類似,都是不平則鳴為冤屈、沈默的華人發聲。我的書出版四個月之後,聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)就親自現身,正式公開向華人移民及其後裔遭受的不公正對待道歉。然而,純如都已經去世十幾年了,日本人到現在仍沒有任何道歉!我寫書的時候還有教會長老為我禱告,希望我不會因為情緒太投入而想不開。」

在去了紀念公園後,眾人表示,在張純如紀念公園的大石頭「Power of One」上面,經常有鳥糞殘留,建議由張盈盈寫信給市政府,在大石頭上加放釘子,或其他有效方法,以避免鳥類停留污染。另外,大家也希望在學校裡能有一些「華人在美國」的歷史教學與講座,讓孩子們,特別是華裔小孩與青少年,也都能知道先祖先烈遠道越洋來美國時,胼手胝足、開天闢地的艱苦歷程。