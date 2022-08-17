利佛摩可負擔屋計畫 加州檢察長邦塔力挺

「拯救利佛摩市中心」官網列出新建可負擔房無後，對城市的影響。（取自官網）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）最近提交一份法庭之友簡報，呼籲法院加快審理「拯救利佛摩市中心」（Save Livermore Downtown）組織申訴利佛摩市一案，駁回原告訴求，支持市府的訴求，在市中心建設130戶可負擔房。考慮到加州 面臨著嚴重的住房短缺，這場訴訟濫用加州環境品質法，造成的持續拖延有可能危及可負擔房的資金。

「拯救利佛摩市中心」在官網說，利佛摩市未根據加州環境品質法規進行額外的必要審查，非法批准了Eden Housing組織在市中心建設130戶可負擔房的計畫，且計畫設計與市中心特定計畫不一致。阿拉米達縣高等法院在2月的裁決中駁回訴訟要求，並基於該訴訟缺乏法律依據，而施加50萬的保證金義務。

「拯救利佛摩市中心」決定上訴，還表示，市中心的建設計畫被改變，變得糟糕至極，該計畫讓市中心的停車位減少，導致承諾的教師住房、消防員和警員的住房消失得無影無蹤，呼籲市民在請願書上簽名，拯救利佛摩的歷史中心。

邦塔說，透過拖延訴訟，「拯救利佛摩市中心」已危及了項目的融資 ，並可能導致整個可行性面臨風險。由於加州面臨著嚴重的住房短缺，邦塔認為，不能允許加州環境品質法阻礙必要的可負擔房的建設，也不能讓其阻撓簡化可負擔房項目的法定程式。

邦塔表示，上訴訴訟是濫用加州環境品質法，不適當地拖延一個急需的住房項目。根據加州住房和社區發展部的數據，為了滿足住房需求，加州到2030年將需要250萬套新房。然而加州每年平均只建造10萬套新房。在現有的城市地區開發空閒或未充分利用的地塊，進行填充式開發，對於地方政府解決住房危機和實現加州住房目標至關重要。

利佛摩認真遵循了符合州法律條文和精神的規畫程式。邦塔總檢察長敦促法院，盡最大可能加快對上訴的司法審查，認為絕不能允許僅僅在涉及州環境品質法案件中提出上訴就拖延或阻止關鍵發展計畫。