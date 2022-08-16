教會提告 聖縣衛生局長柯迪將出庭

被聖荷西教會Calvary Chapel控告，聖他克拉拉縣衛生局長柯迪將出庭作證。（電視新聞截圖）

涉及聖荷西 一間教會提出的兩起訴訟，聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）本周18日將不尋常出庭作證。這兩起訴訟引發關於宗教機構在疫情 期間行使自由的權力的辯論。

儘管出庭作證是民事案件的基本法律程序，但值得注意的是，它質疑了柯迪的決策能力。柯迪2020年3月領導實施美國第一波新冠疫情封鎖行動，因此迅速成為全國最著名的公共衛生官員。

聖荷西Calvary Chapel因為在疫情期間無視聖他克拉拉縣的衛生命令，照常舉辦團體聚會，最終被累積罰款287萬元。在州訴訟案件中，聖他克拉拉縣強迫Calvary Chapel支付罰款；但Calvary Chapel在另一起聯邦訴訟中挑戰聖他克拉拉縣的合憲性，並試圖阻止罰款的執行。

Calvary Chapel的律師團首席律師岡德羅（Mariah Gondeiro）表示，她將詢問柯迪用來證明公共衛生命令合法性的「證據和理論」，並將深入探討聖他克拉拉縣對待宗教機構和對待其他公共機構有何不同。

岡德羅表示，聖他克拉拉縣衛生局副局長巴里亞特（Michael Balliet）7月時已出庭作證，他們會在柯迪作證後隔天要求助理局長（Sarah Rudman）盧德曼出庭，並計畫要求衛生局負責執行命令的官員也出庭。

任職於南加州「信仰與自由維權者」組織（Advocates for Faith & Freedom）的岡德羅指出，柯迪與灣區 其他衛生官員在2020年3月發布的衛生命令在美國其他地區引發連鎖反應，讓其他州的衛生官員幾天後也紛紛發布類似的命令。

岡德羅說：「他們是美國第一個實施居家避疫（shelter-in-place）的單位，他們很清楚他們的推論將造成重大影響。」

聖他克拉拉縣律師威廉斯（James Williams）稱出庭作證只是「例行程序」。他預測，訴訟有可能持續數年，但他有信心聖他克拉拉縣最終會獲得勝利。

自新冠疫情發生以來，批評者一再斥責柯迪的命令過於嚴格，甚至對柯迪做出威脅，導致警方必須派員到柯迪住家保護她。

聖他克拉拉縣可能也是灣區執行防疫規定最嚴格的縣，在疫情期間對不遵守規定的商店開出數百萬元罰款。以聖荷西一家健身房為例，他們被罰約100萬元，3月時已同意支付30萬元罰款。