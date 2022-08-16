我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山亞裔任婆婆遇襲案 3青少年落網 另一14歲嫌在逃

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

教會提告 聖縣衛生局長柯迪將出庭

編譯組／聖他克拉拉縣15日電
被聖荷西教會Calvary Chapel控告，聖他克拉拉縣衛生局長柯迪將出庭作證。（電視新聞截圖）
被聖荷西教會Calvary Chapel控告，聖他克拉拉縣衛生局長柯迪將出庭作證。（電視新聞截圖）

涉及聖荷西一間教會提出的兩起訴訟，聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）本周18日將不尋常出庭作證。這兩起訴訟引發關於宗教機構在疫情期間行使自由的權力的辯論。

儘管出庭作證是民事案件的基本法律程序，但值得注意的是，它質疑了柯迪的決策能力。柯迪2020年3月領導實施美國第一波新冠疫情封鎖行動，因此迅速成為全國最著名的公共衛生官員。

聖荷西Calvary Chapel因為在疫情期間無視聖他克拉拉縣的衛生命令，照常舉辦團體聚會，最終被累積罰款287萬元。在州訴訟案件中，聖他克拉拉縣強迫Calvary Chapel支付罰款；但Calvary Chapel在另一起聯邦訴訟中挑戰聖他克拉拉縣的合憲性，並試圖阻止罰款的執行。

Calvary Chapel的律師團首席律師岡德羅（Mariah Gondeiro）表示，她將詢問柯迪用來證明公共衛生命令合法性的「證據和理論」，並將深入探討聖他克拉拉縣對待宗教機構和對待其他公共機構有何不同。

岡德羅表示，聖他克拉拉縣衛生局副局長巴里亞特（Michael Balliet）7月時已出庭作證，他們會在柯迪作證後隔天要求助理局長（Sarah Rudman）盧德曼出庭，並計畫要求衛生局負責執行命令的官員也出庭。

任職於南加州「信仰與自由維權者」組織（Advocates for Faith & Freedom）的岡德羅指出，柯迪與灣區其他衛生官員在2020年3月發布的衛生命令在美國其他地區引發連鎖反應，讓其他州的衛生官員幾天後也紛紛發布類似的命令。

岡德羅說：「他們是美國第一個實施居家避疫（shelter-in-place）的單位，他們很清楚他們的推論將造成重大影響。」

聖他克拉拉縣律師威廉斯（James Williams）稱出庭作證只是「例行程序」。他預測，訴訟有可能持續數年，但他有信心聖他克拉拉縣最終會獲得勝利。

自新冠疫情發生以來，批評者一再斥責柯迪的命令過於嚴格，甚至對柯迪做出威脅，導致警方必須派員到柯迪住家保護她。

聖他克拉拉縣可能也是灣區執行防疫規定最嚴格的縣，在疫情期間對不遵守規定的商店開出數百萬元罰款。以聖荷西一家健身房為例，他們被罰約100萬元，3月時已同意支付30萬元罰款。

疫情 聖荷西 灣區

上一則

馬連縣超馬跑者 遭野狼攻擊見血

下一則

金山市大華埠校區重開 播放「粵語」紀錄片

延伸閱讀

矽谷南灣中文學校兒童台灣文化營 招生

矽谷南灣中文學校兒童台灣文化營 招生
競選聖荷西市長 查維茲：市縣應合作 而非互相指責

競選聖荷西市長 查維茲：市縣應合作 而非互相指責
體育博彩合法化？聖荷西反對2公投提案 「將失重大稅收來源 」

體育博彩合法化？聖荷西反對2公投提案 「將失重大稅收來源 」
全美25大城 聖荷西最缺警力

全美25大城 聖荷西最缺警力
聖荷西首個社區太陽能計畫 獲進展

聖荷西首個社區太陽能計畫 獲進展

熱門新聞

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進／攝影）

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

2022-08-08 21:59
專家估計，如果聯邦參議員李麥克提出的可負擔住房「房屋法」若獲得通過，加州房價會下跌。（美聯社）

房屋法若通過 加州房價恐跌13%

2022-08-13 02:16
灣區郊區富裕城市成為猖狂搶匪作案新地點。（電視新聞截圖）

舊金山灣區郊外富裕社區 搶匪作案新熱點

2022-08-12 15:32
涉嫌於1982年在桑尼維爾殺害15歲少女史提特（右）的拉米雷茲（左），40年後在夏威夷茂宜島落網。（電視新聞截圖）

巴洛阿圖少女遭性侵59刀奪命 40年懸案偵破

2022-08-10 02:20
華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

2022-08-14 20:59
加州海崖崩塌情況嚴重。 （美聯社）

北加州偏僻海崖 崩塌情況最嚴重

2022-08-11 14:13

超人氣

更多 >
跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算
解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌
真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境
比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海

比裴洛西還高調？國會議員專機離台 路經南海
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增