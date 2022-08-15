蘇丹沙漠隕石 矽谷科學家首度追出來歷

簡尼斯肯斯說，沙漠到處都是岩塊，他們找尋的隕石外層包著一層玻璃狀外殼。(維基百科圖片)

山景城美國太空 總署 (NASA ) 流星天文學家簡尼斯肯斯 (Peter Jenniskens) ，分析最近發現到的隕石指出，這些來自數百萬哩外太空的隕石，能協助科學家瞭解地球誕生前，早期太陽系的現象。這些隕石是有玻璃外殼的黑色岩石。

有史以來，夜空出現的流星爆裂紋路，總是帶給人類無限的訝異與恐懼。科學家後來發現，這些流星是太陽系行星數百萬年前毀滅後殘存現象。

數百萬年前，太陽系火星 與天王星之間的行星相互衝撞，產生許多小流星，這些小流星繼續彼此衝撞，有時會拋射出原來流星軌帶，飛入地球大氣層，掉落到地球上，這就是我們常見的隕石。這些隕石可以協助人類瞭解地球與太陽系的發展過程。

簡尼斯肯斯發現的這批隕石來自重達88噸的小行星群2008-TC3。天文學家發現2008-TC3以秒速八哩的速度朝地球飛來，隨後在大氣層分解。科學家發現，流星進入地球的地點是在蘇丹北部努比安沙漠 (the Nubian Desert) ，流星分解時產生2000噸黃色炸藥 (TNT) 的爆炸力，分解成為無數隕石。

洛斯阿圖山麓學院 (Foothill College) 天文學系系主任佛拉克諾伊 (Andrew Fraknoi) 表示，這次發現最特別的一點是科學家能夠跟蹤流星進入地球的軌跡，因此能夠預測到流星爆裂後，隕石的落地點，順利找到這些寶貴的隕石。

他說，太空流星來去無蹤，相當危險，因此能掌握這些流星的資訊對地球非常重要。這是科學史上，人類首次能發現隕石來自那一顆流星。

當簡尼斯肯斯獲悉2008 TC3小行星群墜落蘇丹上空時，立刻搭機前往蘇丹，加入蘇丹喀土穆大學 (University of Khartoum) 沙達德教授 (Professor Muawia Shaddad) 與40名學生，前往沙漠搜尋隕石，他們在長達17哩的金色沙丘與岩壁來回搜索。簡尼斯肯斯說，沙漠到處都是岩塊，他們找尋的隕石外層包著一層玻璃狀外殼。

經過長達兩個半小時的搜尋後，終於在黃昏降臨前發現到第一顆隕石。簡尼斯肯斯說，大夥開始唱歌、跳舞、歡呼，好像是一場沙漠派對。隨後大隊繼續發現許多不同顏色的隕石。

科學家發現，最後發現的一批隕石是流星背部後端，這個流星部位進入大氣層後，因壓力過大突然爆裂分解，飛往各地，因此著陸點有些偏遠。

簡尼斯肯斯率領的探險隊員戴著手套，慎重將發現到的隕石包裝後，放進塑膠盒。他說，這些隕石都有一番來歷，是個知識寶藏。