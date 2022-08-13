前KTVU主播葛里菲斯辭世，享年66歲。(圖片取自電視畫面)

美國資深新聞從業人員葛里菲斯(Leslie Griffith)在KTVU Channel 2 News電視螢幕活躍超過20年，10日在墨西哥 茶帕拉湖辭世，享年66歲，家人透露，她和萊姆病(Lyme disease)搏鬥多年。她22年在KTVU新聞職業生涯中，還包括與主播瑞奇曼(Dennis Richmond)合作時間。

在坐上主播台之前，葛里菲斯是一位無所懼的記者，經常在危險環境工作，收集訊息並撰寫新聞故事，讓她在直播時展現臨場感。

作為一位稱職的新聞處理專家，她就像空中交通控制員，可靈活地接收訊息，在手上沒有草稿情況下，向新聞主角、專家與記者同業提出探究性問題。當記者有新消息或新受訪對象，她會立即去找當事人，確保觀眾獲得最新消息。

在電視媒體業之前，葛里菲斯曾在美聯社與丹佛郵報擔任新聞工作。

關注馬戲團大象的肺結核問題多年，她主張讓大象離開馬戲團。2005年並成立「葛里菲斯女性勇氣獎學金」(Leslie R. Griffith Woman of Courage Scholarship)，幫助年輕女性。

她也是常在「赫芬頓郵報」(Huffington Post)、「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)發表文章的多產作家。

一名家庭成員證實，葛里菲斯於2015年在俄勒岡州被埤蟲叮咬，因而受到萊姆病影響。她在墨西哥有一個家，自2016年以來一直住在當地。

葛里菲斯過世消息傳出，各界對這位傳奇性主播的崇敬，湧進社交媒體。許多發文來自長期觀看KTVU的觀眾，他們說是在家看電視螢幕與葛里菲斯一起長大。

與她一起在KTVU工作的同事們，聞訊後相當難過。前KTVU記者、現任屋崙聯合學區發言人佐佐木(John Sasaki)表示，葛里菲斯充滿活力，非常活躍，在新聞編輯室具有強大影響力。與她共事十年，佐佐木說，葛里菲斯總是向他與其他同事提供反饋，是新聞編輯室的導師與真正專業人士。

前KTVU記者威廉 斯(Rita Williams)說，葛里菲斯來自德州 ，克服重重困難才達到目標，是有兩個孩子的單親媽媽。她的人生有許多成就。威廉斯透露，葛里菲斯最後一次電郵給她的內容：「嗨老友，我經常想起妳並且微笑。」在KTVU工作期間，葛里菲斯所有電郵都以一句話結尾：「生活不僅只有自己、家人或同類。」