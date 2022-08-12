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挑戰謝安宜 金山警委會前委員濱崎或競選金山地檢長

本報記者／舊金山報導
濱崎(左)或將成為現任地檢長謝安宜最強力的對手之一。（Getty Images）
濱崎(左)或將成為現任地檢長謝安宜最強力的對手之一。（Getty Images）

舊金山警察委員會前委員濱崎（John Hamasaki）或加入到地檢長的競選中。他在10日已經向選務處領取了參選文件。若他能夠在12日下午5時之前提交參選資料，並支付5886元費用，他或將成為現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）最強力的對手之一。

濱崎表示，他考慮參加競選已久，而當看到謝安宜在「公共道德和誠信」方面的糟糕表現後，他最終決定競選。「現任地檢長的每一個行為，都是讓地檢處變得更加腐敗、無能和管理混亂，」濱崎說，「地檢處需要一個在管理、制定政策和與各類型官員合作等方面更有經驗的領導人。」

濱崎(圖)曾在警委會議上與現任警長史考特對峙。（會議視頻截圖）
濱崎(圖)曾在警委會議上與現任警長史考特對峙。（會議視頻截圖）

截至發稿，本報未獲謝安宜回應。

濱崎是一名刑事辯護律師，曾以激烈的言辭批評警局而聞名，甚至在警委會議上與現任警長史考特（Bill Scout）發生激烈爭執。這些行為都預示了他與謝安宜的競爭將異常激烈。同時，他也能獲得市府進步派的支持。被市長布里德（London Breed）提名的謝安宜，則會獲得大部分溫和派的支持。

前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）表示，如果濱崎需要，他將會提供支持，「我很高興看到候選人能夠擺脫市長的影響。這樣的人一旦當選，會真正為舊金山民眾負責。」

濱崎曾在警委會議上與現任警長史考特(圖)對峙。（會議視頻截圖）
濱崎曾在警委會議上與現任警長史考特(圖)對峙。（會議視頻截圖）

濱崎出生在佛州邁阿密，母親是白人，父親是日裔美國人。他在舊金山北灘（North Beach）生活了28年，目前經營著自己的法律諮詢業務，2020年擔任灣區亞裔律師協會主席。他從2018年6月起擔任警察委員，直到今年4月任期結束時卸任。他也是警察委員會中最喜歡向警長史考特提問的成員。在2月的一次會議中，濱崎因質疑警局改革協議，與警長史考特發生爭執。

將濱崎推向風口浪尖的是他去年在推特上發表的觀點。他轉發了一則紐約警方在17歲嫌犯身上繳獲一把被盜手槍的推文，並評論到：「青少年隨身攜帶槍枝背後令人不適的真相是，人們生活在槍枝暴力的危險中，有時不得不要保護自己」。

舊金山市議員司嘉怡（Catherine Stefani）和安世輝（Asha Safai）立即要求他辭去警委的工作，市議員梅義加（Myrna Melgar）也批評他不負責任的言論。梅義加表示，不會支持濱崎，稱他甚至無法贏得警委的第二個任期，「這個從來沒有當過檢察官，也沒有為政府工作過的人，現在突然出現，說他有資格成為這個城市的地檢長？」

地檢長的另一位有力競選者是民權律師小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese），他的祖父曾是舊金山第36任市長老阿里奧圖（Joseph L. Alioto）。他將自己定位為進步人士和溫和派的中間選擇，稱博徹思領導下的司法改革是失敗的實驗，而謝安宜的任命是由罷免的支持者和億萬富翁策劃的「政變」。

小阿里奧圖說：「這將是我和謝安宜的對決，進步人士和溫和派都會投票給我，我不會把雞蛋放進同一個籃子裡。」

濱崎或將成為現任地檢長謝安宜(圖)最強力的對手之一。（本報存圖）
濱崎或將成為現任地檢長謝安宜(圖)最強力的對手之一。（本報存圖）

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