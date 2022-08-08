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麥金尼山火40%受控制 天乾風強恐復燃

編譯組／加州7日電
消防隊員已控制麥金尼山火40%火勢，但仍面臨嚴峻考驗。圖為警員在火場搜尋生還者。(美聯社)
消防隊員已控制麥金尼山火40%火勢，但仍面臨嚴峻考驗。圖為警員在火場搜尋生還者。(美聯社)

加州消防火廳(Cal Fire)7日繼續加強控制加州與俄勒岡州邊境的麥金尼山火(McKinney Fire)，然7日當天氣候乾燥、山風強烈，加州森林消防隊員面臨嚴峻考驗。

根據加州森林防火廳與美國森林服務局(the U.S. Forest Service)，消防隊員已控制麥金尼山火40%火勢。然而國家氣象局7日發出紅旗警訊，山火災區7日下午與晚間氣候乾燥，加州森林消防隊員再度面臨考驗。消防隊員上周與麥金尼山火對抗時，已遭遇到閃電與山洪暴發等種種天然挑戰。

截至目前為止，麥金尼山火已焚燒6萬271畝森林野地，奪走4名西斯基由縣(Siskiyou County)居民性命。

全國氣象局氣象專家李雷(Christine Riley)表示，7日下午2時至8時，災區濕度將降低到個位數，南風將飆到每小時10至15哩，氣候狀況可能會加強火勢。

李雷接著指出，值得慶幸的是，7日一整天將不會出現雷電，因此消防員將無需擔心閃電引發多處火災，全力對付目前火勢。麥金尼山火是加州北部今年出現規模最龐大的森林火災。

另根據美國森林服務局，麥金尼山火西方的耶提複合山火(Yeti Complex)7日繼續擴大，總燃燒面積高達7870英畝。森林消防隊長伯特(Shawn Burt)表示，耶提山火已19%控制住，消防隊員表現出色。

另麥金尼山火以南，發生於漢伯特縣(Humbolt County)的六河閃電複合山火(Six Rivers Lighting Complex)已焚燒1101畝森林野地。上周五閃電過後，漢伯特縣山區出現多處火災，形成六河閃電複合山火。

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