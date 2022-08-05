我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

東屋崙7越南華僑商戶遭竊 「報警3小時人才來」

記者劉先進／屋崙報導
竊賊得手後，逃離現場。（視頻截圖）
竊賊得手後，逃離現場。（視頻截圖）

北加州東屋崙（又譯奧克蘭）越南小西貢社區的國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶，在8月1日凌晨遭竊賊破門而入，有一家華人商戶的保險櫃被搬走，損失至少10萬元。七家商戶財物被盜，加上維修費用，至少損失20萬元。據KTVU報導，有目擊者說，在凌晨4時30分左右報警。但根據警方的說法，調度員直到早上6時20分才接到通知。當警員早上7時15分到達時，竊賊已經逃離現場。

也就是說，警方在報警後2小時45分鐘（近3小時）才趕到現場抓賊。屋崙警局表示，至少有五個竊賊駕駛三輛車持槍作案，偷走一些現金逃之夭夭。三輛車分別為白色寶馬BMW、黑色寶馬BMW和銀色本田Honda。

小西貢社區治安亮起紅燈並非首次，本報已多次報導。就在7月17日，華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）先送女友Judy到屋崙華埠買菜，再驅車回到東屋崙13街2000街區的家門口附近，坐在車內等外賣派單，不料兩個持槍劫匪跑過來劫車，開槍將他射殺，整個過程僅僅五秒鐘。華埠社區大為震驚。屋崙華促會（OCIC）也第一時間幫馮幹和家人籌款。截至4日，GoFundMe上的籌款為9萬9836元。

最近警方還宣布，在小西貢社區安排一名說越南語的雙語警員。沒想到，1日就發生連環盜竊案。被盜的七戶商家，均為越南華僑。有一家商戶的保險櫃被搬走，東主損失10萬元，蹲在地上痛哭。屋崙華促會也準備聯合越南社區召開記者會，譴責暴行，要求警方提供資源打擊犯罪。

警局的聲明說，初步調查顯示，最少有五個人，在入室行竊前從至少三輛車中出來。這些人帶著現金和槍枝離開該地區。根據商戶提供給本報的監控視頻，有四個竊賊出現，有的放哨，有的下手，最後抱著財物逃離。

五人乘坐的三輛車分別為：一輛2010年的白色四門寶馬車BMW，車窗有著色（指塗抹薄膜，讓車窗變暗），司機一側有不匹配的銀色車輪，右側刹車燈無法使用，有紙質後車牌，車子前方無車牌。第二輛車為銀色的四門本田Honda，輪子為銀灰色，車窗著色，車牌框為黑色。第三輛車為較新的四門黑色寶馬BMW，有黑色車輪，輪子外圈鍍鉻。

屋崙警局說，本案正在調查中。任何知情者請與警方刑事調查科聯繫，電話：（510）238-3426。

警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）
警方公布竊賊乘坐車輛信息，希望知情者能舉報。（屋崙警局供圖）

屋崙 越南 華埠

上一則

外交說穿了就是交朋友

下一則

金寶市男用氣槍射婦孺 7人受害

延伸閱讀

東屋崙7越華商戶遭竊 「報警3小時人才來」

東屋崙7越華商戶遭竊 「報警3小時人才來」
蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
東屋崙越南小西貢社區7越華商戶遭破門 「搬走保險櫃」

東屋崙越南小西貢社區7越華商戶遭破門 「搬走保險櫃」
仇亞暴力、雙重疫情 屋崙華埠努力走出困境

仇亞暴力、雙重疫情 屋崙華埠努力走出困境

越南確診與重症數增 專家自信致命疫情不再現

越南確診與重症數增 專家自信致命疫情不再現

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁