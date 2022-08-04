mRNA替代品…Novavax疫苗 聖他克拉拉開打

Novavax新冠疫苗將為社區居民增加了另一個可行的選擇。(Getty Images)

聖他克拉拉縣已收到Novavax新冠疫苗 ，並於2日在縣衛生系統的所有疫苗接種點開始為民眾接種該疫苗。這種疫苗是聖他克拉拉縣18歲及以上成年人的可行選擇。

Novavax疫苗可以作為極少數因過敏反應史而無法接種mRNA疫苗的人的替代品。與輝瑞 （Pfizer）和莫德納 （Moderna）疫苗使用基於mRNA的方法（mRNA-base approach）來發展免疫力不同，Novavax疫苗採用傳統的基於蛋白質的技術（traditional protein-base technology）。這兩種方法在預防新冠病毒引起的嚴重疾病和死亡方面都安全有效。

與其前身輝瑞和莫德納疫苗一樣，Novavax疫苗的接種需要分兩次給藥，第二劑疫苗的接種需要在接種首劑疫苗的三周時間以後，八周以內。另外，FDA還沒有批准將Novavax疫苗用作其他新冠疫苗的加強劑。

Novavax新冠疫苗不含防腐劑、乳膠、金屬、抗生素、組織（如流產的胎兒細胞、明膠或任何動物的任何材料）或食物蛋白（如雞蛋或蛋製品、麩質、花生、堅果、堅果產品或任何堅果副產品。

聖他克拉拉縣醫學中心主管湯儀（Dr. Jennifer Tong）表示，聖縣已收到首批Novavax新冠疫苗可供所有符合條件的民眾使用。將Novavax疫苗添加到我們的庫存中，為居民添加了接種新冠疫苗的選擇，能夠幫助那些由於過敏反應原因而無法接種輝瑞和莫德納新冠疫苗的聖他克拉拉縣居民接受疫苗接種。

縣府鼓勵每個人與他們的主治醫生討論自己的新冠接種情況。民眾還可以通過www.sccfreevax.org預約新冠疫苗的注射。