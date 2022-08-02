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麥金尼山火狂燒 焦車見2屍 大火逼近伊雷卡鎮

編譯組／美聯社1日電
一輛被山火燒毀的汽車。（美聯社）
一輛被山火燒毀的汽車。（美聯社）

官員表示，1日在猛烈燃燒的北加州「麥金尼山火」（McKinney Fire）火場範圍內，一輛燒焦的汽車內發現兩具遺體。

7月26日在北加州與俄勒岡州交界附近爆發的麥金尼山火，1日面積擴大至5萬5493畝，受控程度為零。這是加州今年到目前為止最大的一場野火，起火原因還未能確定。

西斯邱縣（Siskiyou County）警局在聲明中表示，這輛被燒毀的汽車和遺體是在7月31日上午在克拉瑪斯河（Klamath River）附近一棟住宅的車道上被發現。

美國林務局（U.S. Forest Service）發言人佛利曼（Adrienne Freeman）表示，近5000棟房屋和其他建築物正面臨威脅，已有不明數目的建築物被燒毀。大火焚燒了96號公路沿線的樹木，火勢正在山區快速蔓延。

林佛特（Valerie Linfoot）擔任消防單位調度員的兒子告訴她，他們住了30年的家已經被大火燒掉。林佛特表示，她的丈夫是林務局消防員，他們已盡全力做好應付野火的準備，包括安裝金屬屋頂、修剪房子周圍的樹木和雜草。

地面消防人員正努力防止大火燒向約7500人口的伊雷卡鎮（Yreka）。截至1日，大火距離伊雷卡鎮僅4哩；當地還有一起由閃電引發的較小火災，正威脅塞亞德谷社區（Seiad Valley）。

佛利曼表示，與克拉瑪斯河平行的96號公路沿線已遭到嚴重破壞，它是進出當地為數不多的道路之一。

氣象局表示，加州1日會再出現不穩定的風暴，閃電可能在極度乾燥的植被中引發新火災。7月31日，雷暴導致的山洪暴發，破壞了死亡谷國家公園（Death Valley National Park）和洛杉磯以東山區的道路。

美國林務局已關閉北加州和俄勒岡州南部著名的太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）；俄勒岡州傑克森縣（Jackson County）警局表示，他們7月30日幫助60名登山者撤離。

加州州長紐森（Gavin Newsom）7月30日宣布加州進入野火緊急狀態，此舉有助他更靈活採取應對措施、進行復原工作和使用聯邦援助。

北加州「麥金尼山火」1日面積擴大為5萬5493畝，受控程度為零。（美聯社）
北加州「麥金尼山火」1日面積擴大為5萬5493畝，受控程度為零。（美聯社）

加州 俄勒岡州 北加

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