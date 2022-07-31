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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

遺傳技術公司Invitae金山總部將裁員700多人

編譯組／舊金山30日電 
舊金山遺傳技術公司Invitae將裁員1000人，本地裁員700多人。（取自官網）
舊金山遺傳技術公司Invitae將裁員1000人，本地裁員700多人。（取自官網）

總部位於舊金山的遺傳技術公司Invitae宣布，將在總部裁員700多人。

該裁員是Invitae公司更大規模的公司重組的一部分，其中大約占公司員工三分之一的1000多名員工，將在未來一年內被裁減。Invitae於7月18日宣布了這項「重組」，此前兩天該公司的董事會已經批准了這項舉措。

根據美國證管會SEC的文件，這家總部地址在舊金山寶多拉山（Potrero Hill）的基因測試公司，還計畫通過「退出公司業務不太發達的某些地區和國家」來削減其國際業務。該公司還將 「整合未充分利用的辦公和實驗空間」，所指可能就是在其寶多拉山的辦公室和實驗室。

雖然Invitae做這種「調整」花費將高達1億元，但希望它能在2023年之前節省3億2600萬元的現金支出，並使該公司在2024年之前手頭擁有現金。該公司上一季度的收入為1億3600萬元。

「舊金山商業時報」周五（7月29日）報導稱，裁員將在9月中旬至2023年6月期間分5個階段進行，從科學家到軟件工程師，從客戶服務到營銷人員，均會收到影響。

在過去五年中，Invitae至少吞併了四家不同的健康和基因初創公司。去年9月，Invitae以3億2500萬元收購了健康數據公司Ciitizen。

目前還不清楚每個階段被裁員工何時會得到通知，以及他們會得到什麽樣的離職福利，Invitae的發言人沒有立即回應評論請求。

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