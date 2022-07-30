舊金山前市長勃朗籲拜登「讓美中成為隊友」

舊金山前市長勃朗（Willie Brown）說，希望總統拜登處理好美中關係，讓兩國成為隊友合作。（記者劉先進／攝影）

在28日晚的「美中關係的挑戰與機遇」論壇上，舊金山 前市長勃朗（Willie Brown）說，在過去超過15年的時間中，美中互為依存和相互尊重的概念，在某種程度上被放棄。如果有建議給總統拜登 ，希望他處理好美中關係，讓兩國成為隊友合作，解決世界問題，努力拿到下一個諾貝爾 和平獎。

勃朗說，國家間的區別須被理解和尊重，因為在大多數情況下，不涉及任何種類的領土對抗或類似的性質。對此點的理解，為解決各國任何分歧主張提供了機會，美國和中國目前就需要以此對話。

勃朗提到差不多40年前，當他被選為民選官員時，就開始消除美中間的分歧、開始對話。當基辛格和他的團隊完成美國政府的會議，在中國，基辛格也做了同樣的說服行動；「雙方相互派遣代表團對話，當時我是第二個帶領團隊訪問中國的（指1998年訪問），訪問團涵蓋普通人、民選官員。在對話的過程中，更清楚兩個強大國家需要合作為人類工作。」

他表示：「這是在60年代末和70年代初到80年代發生的事情。在我擔任舊金山市長期間，一直到21世紀，兩國間的關係不斷改善，無論分歧如何，都沒有出現類似今天這樣的情況。在過去超過15年的時間中，這種互為依存和相互尊重的概念，在某種程度上被放棄。」

勃朗說，想對總統拜登說，看看美中的關係是如何在友誼的基礎上開始；他提到的那個時期，雙方有治理過程的區別，商業方面、勞動關係、健康保險方面有區別，但這些區別並未造成不信任和不尊重。「我們回顧過去，美中是如何成為這個星球上最強大的兩個國家的？鑑於這種能力、地位，我們有責任拯救這個星球，我們是事實上能拯救這個星球的兩個國家，資源、智力、水準幾乎優於這個星球上的任何其他地方，我們可以為他們集體提供領導，解決影響人類的所有問題」。

「如果我有任何建議給拜登，我會說，歐巴馬在擔任總統期間獲得諾貝爾和平獎，因為他有超越國家內部政治的非凡能力。我想說，希望拜登努力拿到下一個諾獎，如果能讓美中作為隊友合作，解決世界問題，我們都為你高興。」