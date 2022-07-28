遏制高血壓 醫師建議健康飲食 保持營養均衡等4招

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。對於高血壓患者，安樂居有多種方式治療。

安樂居首席醫療總監呂以斌醫生表示，長者患上高血壓 ，可透過四種方法減壓，包含健康飲食，保持營養均衡；適量運動；準時服藥和放鬆心情。

高血壓是很普遍的慢性病。全世界有7億多人是高血壓患者，美國47%的人有高血壓，有人稱其為「健康神偷」。

安樂居首席醫療總監呂以斌醫生表示，長者患上高血壓，可透過四種方法減壓，包含健康飲食，保持營養均衡；適量運動；準時服藥和放鬆心情。 （安樂居供圖）

呂以斌說，醫學界並沒完全研究清楚高血壓的起源。但卻知道什麼因素導致患病風險。比如，從心臟泵出的血，需要達到某個血壓，才能讓血壓流通、供應氧氣給細胞。若人體超過某個血壓，就會增加風險，引起心血管病。通常，血壓超過140/90毫米汞柱，才是高血壓。美國心髒協會2017年改變定義，如果血壓在130/80之外，就是第一級高血壓。140/90為第二級高血壓。

容易患上高血壓的危險因素包括，年齡、體重過重、家族遺傳病史、沒有足夠運動，飲酒過量，飲食偏鹹和族裔等。研究表明，非裔患高血壓的危險性高一些。如果抽煙，又有高血壓，會增加心血管病的風險。

呂以斌表示，很多人有誤解，以為患高血壓後自己能感覺得到。實際上，很多時候並沒有症狀，患者不知道自身血壓高，所以需要定期看醫生、檢查身體，讓醫生測血壓。「一般血壓超高，人體才有感覺。比如到中風 之時，但我們都希望，最好不要到這種階段。」

根據公開數據，美國22.4%的18到39歲的成年人有高血壓。40到59歲的成年人中，54.5%有高血壓。60歲以上，有75.2%以上高血壓。呂以斌說，長期高血壓若控制得不好，會引起腎病、中風、心臟病 ，影響視網膜等不同的疾病。只有長期控製得好，才能降低危險。「若血壓在180/120，已經屬於嚴重性的高血壓，一定要看醫生確定如何治療。如果覺得頭痛、胸口痛，呼吸有困難，意味著病情傷害內臟，需要馬上到急診室就診。若沒有這些症狀，即使不去急診，也要立即電話，尋求醫療團隊和家庭醫生的幫助。」

呂以斌表示，血壓增加，有時是人體適當的反應。比如，人跑步，拿重的東西，發燒，身體疼痛或者壓力大，都會引起血壓高。這時可透過停止劇烈運動，深呼吸放鬆等方法減壓。如果做了這些動作，血壓還很高，須詢問醫生甚至去就診。「有的患者有誤解，以為不舒服才去吃藥。其實很多高血壓患者沒有症狀，不一定能感覺到，必須定期吃藥，將血壓控制在平均水準。如果不定期服藥，血藥高低不平穩，反而對身體不好。」

高血壓能否治好？呂以斌說，如果是因為睡眠窒息、腎病、甲狀腺疾病或過度使用某種藥物導致血壓高，醫生檢查確認，經過治療，相應疾病得到遏製，血壓會恢復正常。如果是慢性的高血壓，也可以透過服藥等方式控制血壓。「總體上，健康飲食，保持營養均衡。適量運動，每周三天，每次30分鐘左右為佳，準時服藥。另外，放鬆心情，對減緩高血壓有作用。」

安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等。對於高血壓患者，安樂居有多種方式治療。運動方面，有物理治療師，職業治療師和活動組等，會因地制宜，設計適合每個會員的服務。藥物方面有醫療團隊，健康飲食有註冊營養師幫助。安樂居也能提供心理支援，幫助長者放鬆心情。如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。