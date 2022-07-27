華美銀行董事長吳建民 獲任ABAC主席

華美銀行董事長吳建民被任命為2023年度ABAC主席。（華美銀行提供）

美國國務院（U.S. Department of State）7月25日宣布任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）為2023年亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC ）商貿諮詢理事會（ABAC）主席。據悉，吳建民為美國唯一的商貿諮詢理事會代表。

美國是2023年APEC年度峰會的主辦國，今年主辦國是泰國 。現為ABAC聯合主席的吳建民曾於4月25日被任命為代表，並於7月25日被美方委任為2023年ABAC主席，目前擔任聯合主席，並輔佐2022主辦國泰國的主席，與APEC成員國密切合作，共同探討及反應ABAC主要利益相關者觀點的建議給於領導人。

ABAC於1995年成立，是APEC的組織之一，也是APEC最重要的工商智囊，主要任務為以APEC貿易投資自由化、經濟技術合作及創造最有利的工商環境提出建言，向APEC定期提交諮詢報告，也是APEC貿易和經濟政策的多方利益相關者的關鍵組成部分。

作為APEC成員國之一，同時最多可委任三位代表，目前吳建民是美國唯一的商貿諮詢理事會代表，於任期持續推動區域內經濟發展，並曾多次針對可能影響APEC地區持續經濟增長一事向APEC領導人提供建議。

APEC也一直是美國與區域合作夥伴推進公平、開放、可持續和包容性的經濟和貿易架構的首要經濟平台之一，而身為2023年度主席的吳建民將於2024年卸任後重新擔任聯合主席一職，並將於任期內代表ABAC與各大政府、商界機要會面。

吳建民目前除了擔任ABAC聯合主席一職，也是美國最大華資銀行－華美銀行（East West Bank）的首席執行官，並於任內將華美銀行由資產6億元的小型銀行轉變為現今擁有超過 620億元資產的全球性服務銀行。吳建民也是外交關係委員會成員、舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行的前董事會成員及南加州大學 電影學院的董事會成員。