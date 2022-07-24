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華人工程師賈海燕 太浩湖超馬200英里4天3夜完賽

記者李榮／灣區報導
200英里的賽道路況豐富，且要跑幾天幾夜。（賈海燕提供）
200英里的賽道路況豐富，且要跑幾天幾夜。（賈海燕提供）

從事馬拉松運動多年的華人工程師賈海燕，月前參加太浩湖（Lake Tahoe）的「太浩湖200英里比賽」（Tahoe 200）， 以四天三夜的時間（86小時20分），完成極為艱難的高山越野。該賽事極為困難，賽道的總爬升距離35000英尺，超過了珠峰的高度，相當於爬紐約帝國大廈24次。整趟路程下來，颳風、下雨、冰雹都碰上，但他說沒有想過放棄，「堅持下去，就會成功！」

賈海燕是知名華人跑步組織「Burn」的成員，這次跑太浩湖，Burn也有幾位配速員（pacer）陪伴領跑，「我本身是很普通的跑者。我在Burn裡面，成績算普通，但還是能完成，非常開心。」

他介紹，太浩湖200比賽約有8年歷史，算是非常高強度的高山越野賽。200英里的比賽整體來說是比較新的賽事項目，美國目前有四個200英里的比賽，而太浩湖200是第一個。整趟的賽程中，就是沿著太浩湖附近的山道跑，環湖一圈。比賽越野大概是海拔6000多呎，一直到9000呎，今年共有200多人參加，要求在100小時以內跑完，大約一半的選手完成。多數的選手完賽必須要花四天的時間，最快者大概是兩天多一點。

賈海燕（右三）以86小時20分跑完全程。（賈海燕提供）
賈海燕（右三）以86小時20分跑完全程。（賈海燕提供）

賈海燕表示，比賽時就是一直跑下去，如果需要休息，可以在中途的幾個援助站，另外也可以請親友安排車輛，在一些指定的地點停靠，有些選手會在車上小睡兩、三個小時。另外也有人睡援助站的行軍床，還有人就直接倒在路邊打盹。

午夜或清晨 小睡片刻

「我是有比較強大的後援隊，由Burn的成員組成。」他表示，為了抓準時間玩賽，比賽是分秒必爭，即使夜裡也是要帶著頭燈繼續跑，只有真的跑不動時才能休息，通常他是午夜或者清晨兩、三點時小睡，恢復體力。畢竟整趟比賽路程非常長，如果完全不休息，可能會產生幻覺，體力也無法負荷。

賈海燕說，自己接觸馬拉松幾年以後，就開始迷上越野的超馬，覺得挑戰性更大，路旁風景與所遇到的狀況更為有趣。只是不同於一般的馬拉松，會有比較科學化的訓練方式，200英里的賽程其實會碰上許多上下坡，另外還必須搭配快走的跑法，因此在訓練時，自己比較著重這兩項的鍛鍊，「超馬賽道的複雜程度更高，對心理的考驗很強大，但是跑起來很有意思。」

夜晚時必須帶著頭燈。（賈海燕提供）
夜晚時必須帶著頭燈。（賈海燕提供）

「跑超馬可以說是一種另類運動，很多東西要自己解決。」賈海燕表示，路程如此長，必須要解決睡眠問題；另外，身上還要背著補充品、飲水、頭燈等安全設備，「我是覺得很好玩，是另一種挑戰。」

到了後援站 食物沒了

他回憶，這次雖然過程中也出現了一些小插曲，例如到了後援站才發現食物已經被拿光，只得餓著肚子再跑20英里到下一站，但是因為事前有比較詳盡的計畫與推演，再加上團隊的配速與支援，問題都能解決，順利完成比賽，「一路上，我都沒有想過完成不了這次賽事。因為我本來就想要跑完，每次出現想要放棄的念頭，就回想自己為什麼要跑，給自己鼓勵。」「通過這種比賽，就是來鍛鍊自己的心理承受力。跑完的感覺很好的！」

賈海燕表示，越野賽道狀況複雜多變，但也更有趣。（賈海燕提供）
賈海燕表示，越野賽道狀況複雜多變，但也更有趣。（賈海燕提供）

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