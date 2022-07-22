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終止獨棟屋分區提案 舊金山市長布里德否決

編譯組／灣區21日電
布里德否決終止獨棟屋分區提案。(Getty Images)
布里德否決終止獨棟屋分區提案。(Getty Images)

舊金山市長布里德否決了終止舊金山獨棟房屋分區提案立法，其允許在任何地方建造四連棟住房，在所有角落地塊建立六個單位房屋，表示它破壞了目標為增加住房密度的州法。布里德21日在否決信寫道，市議員們增加的新要求與財務限制，與現行州法相比，依據該法令規定而建造新住房的可能性會更低。

她表示，雖然支持提案初衷，為舊金山掙扎於高住房成本的民眾、特別是中等收入家庭，增加急需的新住房選擇。但是經過多次修改，提案不再能達到生產更多住房的實際目標。經修訂的法案將阻礙住房生產。法令將「故意迴避」州法SB9。

布里德這項否決，是溫和派市長與多數積極市議員解決舊金山市住房危機分歧的例子。舊金山正致力於在不到十年時間內建造足夠房屋，以滿足州政府要求。

布里德表示，加州許多城市正在「尋求創意方法來擺脫自己」以遵守SB9的規定，她不希望舊金山加入那些試圖擺脫住房義務的行列。她說，有太多人被迫住在街上、太多家庭無法負擔住在城市、長途通勤或離開灣區，「我們不能一直提出同樣的限制性政策，當然也不能提出阻止州府解決方案的地方政策。」

市議員孟達文（Rafael Mandelman）對布里德的否決「深感失望」。長期致力鼓勵住房密度、同時保持地方對新開發項目的控制，他聲明表示，在不提供任何替代方案情況下拒絕提案，將導致共同住房目標處於危險。

「加州住房與社區發展部門」則對布里德的否決表示稱許，指出提案是試圖繞過SB9並設置障礙，導致小型項目增加更密集住房「財務上不可行」。

舊金山目前約有40%土地面積僅畫為獨棟住房。法令將重新畫分所有區域允許雙併住房。業主將收到來自市府的密度例外通知、允許建造最多可建造四個住房單元、六個在角落地塊。然而，任何建造兩個以上單位的業主，須進行租金控制。並且只有擁有房產至少5年的業主或繼承者，才能使用密度例外規定。

由於布里德否決提案，SB9仍在舊金山有效。不過，住房規畫專家指出，由於高昂的許可費用與其他障礙，即使有SB9法律，可能對新建築影響不大。

舊金山 加州 租金

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