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民主黨「紅轉藍計畫」增加6名候選人 5人在加州

編譯組／綜合報導
民主黨相信陳介飛將擊敗共和黨現任國會議員朴銀珠。(加州民主黨委員會臉書)
民主黨相信陳介飛將擊敗共和黨現任國會議員朴銀珠。(加州民主黨委員會臉書)

今年期中選舉，民主黨人在全國範圍內都處於防禦狀態，然而，民主黨相信加州最有機會拿下共和黨國會席次，包括該黨的陳介飛擊敗現任的朴銀珠，且加州將走向更藍的深處。

加州民主黨委員會California Democrat Party)於今年4月間在臉書一則貼文和照片，顯示眾議院加州第45選區民主黨候選人陳介飛拜會洛杉磯世界日報的照片，貼文中提到加州橙縣亞裔選民的重要性，全力為陳介飛拉票。現在看好民主黨選戰優勢的該黨國會競選委員會，將預期勝選隊伍從陳介飛一人，擴大到六人。

洛杉磯時報報導，根據民主黨國會競選委員會（Democratic Congressional Campaign Committee）18日公告，「紅轉藍計畫」（Red to Blue program）增加的六名候選人中，有五人位於加州。

其中，瓊斯（Kermit Jones）在橫跨加州東部廣闊選區，與共和黨眾議員凱利（Kevin Kiley）競選。

眾議員格雷（Adam Gray）在中央山谷，與共和黨籍杜瓦迪（John Duarte）競爭。

前眾議員史密斯（Christy Smith），在洛縣北部挑戰共和黨眾議員加西亞（Mike Garcia）。馬哈茂德（Asif Mahmood）在以橙縣為中心的選區，與共和黨議員金映玉（Young Kim）競爭。前聯邦檢察官羅林斯（Will Rollins）希望在河濱縣擊敗聯邦眾議員卡佛特（Ken Calvert），後者是共和黨籍任職最長的國會代表。

在18日「紅轉藍」計畫宣布前，名單上唯一的加州人，是海軍預備役中校、聖安東尼山社區學院學區理事陳介飛（Jay Chen），他試圖在橙縣挑戰現任韓裔聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）。

如今，該計畫33名候選人中，加州人便占五分之一以上。

共和黨人也有一類似計畫。加州的凱利和杜瓦迪是這項「Young Guns」計畫一部分。前橙縣共和黨主席Scott Baugh，與波特（Katie Porter）競爭。前聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）市長馬里奧特（Brian Maryott），挑戰橙縣與聖地牙哥縣眾議員萊文（Mike Levin）。

目前民主黨人在11月大選前面臨阻力，包括總統拜登目前低支持率，通膨和高油價等經濟挑戰等。該黨希望最高法院近期裁決，推翻聯邦對墮胎保護，可幫助激勵選民。

然根據日前提交的文件，一些民主黨人打算強調的候選人，在競選資金上落後。

其中，最被賦予希望的史密斯，6月末的銀行存款為30萬6000元，對手加西亞170萬元。

另一位民主黨人看好的羅林斯，目前僅47萬9000元，對手卡佛特則有140萬元。

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