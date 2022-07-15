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科技工作機會放緩 灣區恐失主導地位　

編譯組／灣區14日電
最新報告，灣區仍是北美科技人才首選之地，但當地科技工作機會減少、其他城市大增，恐失主導地位。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)
最新報告，灣區仍是北美科技人才首選之地，但當地科技工作機會減少、其他城市大增，恐失主導地位。圖為聖荷西市中心。(Getty Images)

房地產公司「CBRE」最新報告，灣區仍是北美科技人才首選之地，但多倫多、西雅圖、德州奧斯汀等新興樞紐也吸引不少人才，遠程工作職缺也在增加當中。

CBRE研究評估全美75個人才市場的當地工作數量、大學科技相關系所畢業生、勞工與房地產成本等進行排名。灣區於近十年內，每年都是名列第一。但在疫情期間，灣區見到最大型人口流失，許多科技業員工遠距辦公。此一趨勢似乎正在加速中：遠距科技業職缺自2019年的4%，在12個月內增至22%。

2019年5月至2021年5月期間，灣區流失800個科技業工作，儘管當地失業率已下降。灣區擁有37萬8870名科技業員工人數，仍高於其他地區，其次則為紐約都會區34萬4520人。

CBRE科技觀察中心執行主任安河內(Colin Yasukochi)表示，灣區是北美最成熟的科技人才市場，由於勞動力短缺與近來擴大的遠程工作機會，有更大比例的科技人才腹地擴展到灣區以外地區，導致當地工作增長放緩。他指出，灣區與其他人才市場的差距已縮小。

亞馬遜與微軟總部所在地西雅圖於2019年5月至2021年5月期間、增加了3萬4240個科技業職位。多倫多在同一期間也增加3萬9700個科技工作，為北美最多。報告指出，多倫多發展獲益於高等教育勞動力、平均薪資為灣區的一半，有利於雇主。截至2021年底，多倫多平均每月公寓租金為1212元，遠低於灣區公寓月租2776元。疫情與川普政府期間，移民限制也讓更多科技業人才留在加拿大。

安河內分析，疫情之前的各項挑戰持續影響灣區，包括全美最高住房成本與緩慢交通基礎鑑測。過去四年，加州高稅率與選民通過一系列稅收提案，也導致商務營運成本高於其他大部分州。

儘管灣區辦公大樓市場低迷，但當地辦公與技術勞工成本仍為北美最高。截至2021年底，灣區15.5%的辦公空間被列為空置；舊金山有超過五分之一辦公空間空置。灣區平均年薪為13萬9907元、全美最高。西雅圖則以12萬2341元位居第二。

Google、Meta等科技巨擘表示，招聘速度放緩，但仍持續擴張。Tesla與Twitter等也宣布裁員。不過，灣區整體裁員人數尚未達到2020年疫情高峰。安河內指出，整個經濟都呈現財務緊縮，不僅是科技業。

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