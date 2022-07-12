華人少女林涵琪命案28年未破 辦音樂會紀念 獎金增至20萬

家屬提供20萬元的破案獎金。（家屬提供）

華人少女林涵琪（小琪，Jennifer Lin）1994年在自宅遭歹徒殺害至今已經28年，但兇手仍逍遙法外。林涵琪基金會將於16日晚舉辦年度紀念音樂會；家屬也強調，今年稍早林涵琪基金會（Jenny Lin Foundation）提供的破案獎金從已從10萬元增加至20萬元，呼籲知情人士或當日案發前後在附近的民眾能提供線索，早日確認兇嫌身分，給被害人父母一個答案。

林涵琪是一名充滿活力、擁有音樂天分的優秀學生，卻於1994年5月27日在卡斯楚谷寓所內慘被利器刺死，遇害時僅14歲，事件震驚整個社區。當時林涵琪的住家位於卡斯楚谷的帕洛馬雷斯山（Palomares Hill），因此父母與警方希望案發前後於卡斯楚谷Pineville Circle、Greenville Drive或Villareal Drive的民眾能提供線索。

命案發生後，林涵琪的父母林永章和宋美蓮積極和執法機關合作，期望能早日偵破愛女的懸案，同時也努力為小琪實現音樂夢想，希望她的生命得以延續下去，因此每年都辦紀念音樂會，今年共有超過200名14到18歲的音樂家參加基金會舉辦的暑期音樂項目。另外，過去20多年以來，林涵琪基金會不但頒發音樂獎學金、舉辦音樂夏令營供青少年免費參加，也推廣兒童安全訊息、加強安全教育，預防再有兒童淪為受害人。

對於林涵琪命案，警方先前曾鎖定一名懷疑與此案有關的華裔蕭姓嫌疑人（Sebastian Alexander Shaw，音譯），不過去年蕭男在俄勒岡州的監獄中死亡，檢警一直未能證實他是否與林案有關。依據警方資料顯示，蕭男在2006年時就被阿拉米達縣的調查人員認為是林涵琪謀殺案的主要嫌疑人，但沒有確切證據。

資料顯示，蕭男在林涵琪命案後幾天被警方在波特蘭逮補。警方那時是在一台聖拉蒙遭竊的車中找到時年26歲的蕭男，從他的車上發現槍械、刀具、滑雪面罩、手術 手套、膠帶等物品。後來蕭男被警方釋放後，幾年後又因謀殺以及性侵 案件等其他案件被逮捕。

2000年時蕭男認罪，並且被判兩個無期徒刑。蕭男曾向警方稱，自己另外涉及10到12宗的謀殺案，包括在加州 的案件，但是一直拒絕透露詳情。據指出，蕭男那時曾與檢察官協商，希望能以保證不會被求處死刑為條件，換取透露所犯案件的細節，但他與檢方達成協議前，就在獄中過世。包括林涵琪命案在內的懸案，至今也遲遲未破案。

林涵琪基金會呼籲，如能提供資料，可致電警方（510）667-3636，免費熱線（855）4-JENNY-LIN。或電郵至[email protected]與John Lin聯絡。