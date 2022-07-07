金山失業率創新低 華埠經濟未復甦

舊金山Bush街上，一間因疫情關閉兩年的酒館於近日開業，部分員工已恢復工作。 （記者李怡╱攝影）

「舊金山 紀事報」稱，舊金山在5月份的失業率創歷史新低，降到了1.9%。有經濟學家表示，這一數字並不能說明舊金山的經濟已經從疫情 中完全恢復。舊金山華埠 社區人士表示，數據並不能代表實際情況，現實是在華埠從商戶到居民都還生活在疫情的掙扎中，經濟並未恢復。

目前舊金山市的勞動力人口為56.68萬人，低於2020年2月的58.73萬人，當時失業率是2.2%。到2020年4月，因為疫情原因大部分商家停業防疫，當時的失業率飆升到了12%。人口普查數據顯示，從2020年7月到2021年7月，舊金山流失人口為5萬4813人，占全市總人口的6.3%。儘管部分人口已回流，但舊金山的公寓租金仍低於疫情前的水平，與其他大城市的反映截然相反。

舊金山華埠商人協會會長邵祺謙表示，數據並不能反映真實的舊金山，很多之前在華埠的小商戶或個人面臨的是停業、轉崗、被迫退休。更多人是在「數據」上就業了，實則還是失業狀態，只是停止發放失業金的說辭。面對目前的艱難境地，對年輕人和老人都是很大的挑戰。年輕人想創業或是創新，目前並不是一個有利時機。很多華埠長者靠著積蓄或是子女供養生活，但也有人被迫離開美國、離開舊金山。

邵祺謙說，根據目測判斷，自疫情以來已有15%的商戶離開了華埠，很多店面已關掉。從數據上看舊金山隨著商務和旅遊的開放，餐廳酒店的就業率都有所提升，但實際上是，相較之前也只恢復了一半以上的就業，且很多曾經在餐廳、酒店、旅遊業工作的人員都轉行到其他行業，也由之前的全職變為兼職。對於華埠，還有很多諸如租金和物價上漲等懸而未決的挑戰沒解決。

舊金山首席經濟學家泰德·伊根(TedEgan)表示，「很多勞動力已經離開，沒有回來」。他認為，在未來失業率不會進一步下降。大量科技裁員引發了人們對行業衰退的擔憂，而隨著利率的上升也有很多經濟學家猜測經濟將出現衰退。

伊根說，失業率是一個非常明顯的跡象，表明經濟目前並未陷入衰退，且灣區的科技巨頭公司仍在招聘和擴招。