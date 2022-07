聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加

灣區多社團組成台灣隊,參與今年國慶遊行。(潘秀蘭提供)

台灣志工社聯合北加州 台灣客家會、保台大聯盟、宜蘭庫市友誼城市協會組織八輛車隊,今年參與有多年歷史的聖荷西 美國國慶日紅白藍大遊行 (Rose, White and Blue Parade)。當天在社長潘秀蘭及執行長王淑梅策畫下,台灣鄉親高舉美國國旗及台灣國旗,以及「Taiwan Go Go Go」標語,隨後跟著八輛用心裝飾著台美串旗及Taiwan can Help旗幟的車隊,浩浩蕩蕩參與遊行。金山灣區僑教中心主任莊雅淑,當日也特別前往為鄉親加油打氣,更加入台灣隊伍參與遊行。

莊雅淑表示,非常感謝台灣志工社聯合多個南灣社團籌組「台灣隊」,參與美國國慶遊行。她並指出,美國與台灣是最好的盟友,透過參與美國國慶活動,不僅可向主流社區民眾推介台灣,也充分展示了台灣與美國的堅定情誼。

召集人潘秀蘭提到,這是台灣志工社第三次參與聖荷西美國國慶遊行活動。今年疫情後首度恢復舉辦,志工社號召南灣社團參與遊行,就是希望能讓世界看見台灣,許多鄉親更是積極主動參與,令人感動。

當日遊行隊伍行經聖荷西市區重要街道,一大早街道旁已有不少主流民眾攜家帶眷等候觀看遊行,主辦單位也在台灣遊行隊伍通過主舞台時,特別介紹「Taiwan Volunteer Team」,台灣鄉親遊行隊伍沿途高喊「Taiwan GO GO GO」及「Happy July 4th」、「Salute to America」等,受到沿途觀賞民眾熱情歡呼回應,更有來自台灣的民眾興奮的高喊「我也來自台灣,台灣加油」,讓遊行台灣鄉親相當感動。