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聖荷西國慶遊行 灣區多個社團組台灣隊參加

記者李榮／聖荷西報導
灣區多社團組成台灣隊，參與今年國慶遊行。（潘秀蘭提供）
灣區多社團組成台灣隊，參與今年國慶遊行。（潘秀蘭提供）

台灣志工社聯合北加州台灣客家會、保台大聯盟、宜蘭庫市友誼城市協會組織八輛車隊，今年參與有多年歷史的聖荷西美國國慶日紅白藍大遊行（Rose, White and Blue Parade）。當天在社長潘秀蘭及執行長王淑梅策畫下，台灣鄉親高舉美國國旗及台灣國旗，以及「Taiwan Go Go Go」標語，隨後跟著八輛用心裝飾著台美串旗及Taiwan can Help旗幟的車隊，浩浩蕩蕩參與遊行。金山灣區僑教中心主任莊雅淑，當日也特別前往為鄉親加油打氣，更加入台灣隊伍參與遊行。

莊雅淑表示，非常感謝台灣志工社聯合多個南灣社團籌組「台灣隊」，參與美國國慶遊行。她並指出，美國與台灣是最好的盟友，透過參與美國國慶活動，不僅可向主流社區民眾推介台灣，也充分展示了台灣與美國的堅定情誼。

召集人潘秀蘭提到，這是台灣志工社第三次參與聖荷西美國國慶遊行活動。今年疫情後首度恢復舉辦，志工社號召南灣社團參與遊行，就是希望能讓世界看見台灣，許多鄉親更是積極主動參與，令人感動。

當日遊行隊伍行經聖荷西市區重要街道，一大早街道旁已有不少主流民眾攜家帶眷等候觀看遊行，主辦單位也在台灣遊行隊伍通過主舞台時，特別介紹「Taiwan Volunteer Team」，台灣鄉親遊行隊伍沿途高喊「Taiwan GO GO GO」及「Happy July 4th」、「Salute to America」等，受到沿途觀賞民眾熱情歡呼回應，更有來自台灣的民眾興奮的高喊「我也來自台灣，台灣加油」，讓遊行台灣鄉親相當感動。

遊行 聖荷西 加州

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