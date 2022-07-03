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仇恨犯罪20年新高 民選官員推動立法改善

記者李怡／舊金山報導
面對仇恨犯罪案件的飆升，州眾議員丁右立、楊馳馬（站立者）和州檢察長邦塔召開記者會，呼籲政府各部門與民眾要重視加州仇視犯罪的增加。（楊馳馬辦公室供圖）
面對仇恨犯罪案件的飆升，州眾議員丁右立、楊馳馬（站立者）和州檢察長邦塔召開記者會，呼籲政府各部門與民眾要重視加州仇視犯罪的增加。（楊馳馬辦公室供圖）

加州檢察長邦塔辦公室本周發布了2021年仇恨犯罪報告表示，2020年到2021年，加州的仇恨犯罪增加32.6%，是自2001以來21年間的最高水平。仇恨犯罪活動主要針對的是亞太裔、非裔以及性少數群體。特別是針對亞裔的仇視犯罪，增加了177.5%。

面對仇恨犯罪案件的飆升，州眾議員丁右立、楊馳馬和州檢察長邦塔日前聯合召開記者會，呼籲政府各部門與民眾重視加州仇視犯罪的增加。

丁右立表示，希望長者們可以安全出行購物，不需擔心而不敢出門。2021年州議會通過1.65億元亞太裔公平預算，現在資金已經逐步發放到社區組織，提升社區安全服務。丁右立和楊馳馬等民選官員，還會推動AB 1947法案，要求加州各縣警察執法時，以統一標準報告仇恨犯罪，目前加州還有部分地區，完全沒有關於仇恨犯罪的報告。

楊馳馬表示，社區反饋的聲音與州府的報告數據一致，不只是仇恨犯罪數字增加，還有許多針對女性與長者的仇視騷擾未被揭發和曝光。他強調，議會會全力支持加州的仇恨犯罪應對措施，在州議會的預算中將重視停止亞太裔仇恨（Stop AAPI Hate）聯盟提出3000萬元的預算請求，以實行公共交通乘客安全法案SB 1161法案的要求。該法案致力於解決公共交通上的騷擾，要求交通部門工作人員接受培訓，了解如何應對發生在公共交通上的仇視犯罪和騷擾事件。

仇恨犯罪 加州 預算

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