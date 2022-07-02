被控種族歧視 佛利蒙Tesla遭非裔員工集體訴訟

Tesla佛利蒙工廠遭歧視非裔員工提出集體訴訟。（美聯社）

電動車製造商特斯拉 （Tesla）6月30日再次被起訴。這次是由其佛利蒙工廠的一群現任和前任非裔 工人提出的。他們說自己受到了種族主義 塗鴉、汙蔑和騷擾，稱公司和管理人員知道但沒有採取任何措施來阻止。

申訴書列出了十幾名現任和前任特斯拉工人，也列出了幾十名特斯拉員工作為原告。訴訟說，原告「每天都受到同事、領班、主管、經理和／或人力資源部門人員的冒犯性種族主義言論和冒犯性種族主義行為和紀律」。

董事長馬斯克（Elon Musk）擁有的特斯拉沒有立即回應評論請求，因為有報導稱其公共關係和新聞部門去年被解散了。

今年早些時候，公司的佛利蒙生產基地被州監管機構提起類似訴訟，指控存在種族虐待文化。特斯拉以一篇先發制人的博文回應說，它認真對待種族歧視問題，對索賠進行調查，並開除那些它認為負有責任的人。

訴訟書說，該工廠非裔員工有的被各級主管進行種族性辱罵嘲笑，遭受針對身體的性評論；有的被無端停職，有的被調到最艱苦的崗位，沒有輪換每天工作12小時。當非裔員工報告這些事件時，人力資源部門對他們的說法持懷疑態度，承諾的調查也沒有實現。

原告律師阿里亞斯（Mike Arias）說：「很難想象這些辛勤工作的人不得不日復一日地忍受一種工作場所文化，不得不在種族主義言論和虐待行為中生活。一個又一個關於員工遭受如此令人惡心的威脅行為和言語的故事，仍然令人難以置信」。

在特斯拉洗手間的墻壁上還塗有包括 「n字（黑鬼）在內的種族汙言穢語，以及納粹和 三K黨标志，律師們說，這些汙言穢語被貼了好幾個月，而公司卻沒有把它們進行清除或解決這個問題。

特斯拉近年來遭遇了一系列類似的訴訟，其中舊金山的一個聯邦陪審團將1億3700萬元的賠償金判給了原告，一個曾是特斯拉承包商的名叫迪亞茲（Owen Diaz）的黑人男子，他說他遭受了類似周四訴訟中所描述的種族化虐待。 這一數額後來被奧瑞克（William Orrick）法官減少到1500萬元。迪亞茲要求並獲準重新審判，但只是為了重新確定和解賠償金應該是多少。