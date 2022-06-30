金山富人定義 今年平均凈資產510萬

在舊金山「富有」定義淨資產值大增逾500萬元。（美聯社）

根據嘉信理財（Charles Schwab）的最新一期財富調查，在灣區被認為是 「富人」所需的金額仍然比其他大都市地區高出數百萬元，而且與去年相比大幅增加。

2022年現代財富調查的受訪者表示，2022年舊金山 的平均凈資產需要有510萬元才能被認為是富人，而2021年為380萬元，在一年內增加了34%，是全國平均水平的兩倍以上。2020年，受訪者表示，在舊金山需要450萬元才能感到富有。從2021年到2022年，全國的平均水平也有所提高，但只提高了15%。

要做到 「財務舒適」，舊金山居民需要有170萬元的凈資產，而2021年為130萬元，2020年為150美元。在全國範圍內，受訪者說需要77萬4000元才能在財務上感到舒適。

調查受訪者被問及，在他們的地區，個人凈資產達到什麽水平才會被認為是富裕的，什麽水平能達到財務上的舒適。雖然調查中沒有明確的定義，但凈資產通常包括一個人的所有資產的價值，包括他們的房子和抵押貸款餘額，再減去他們的負債。

在接受調查的12個都市中，舊金山受訪者給出的兩個平均凈資產值是迄今為止最高的。南加州 （包括洛杉磯和聖地牙哥縣）的受訪者表示凈資產為390萬元才算富有，位居第二，其次是紐約的340美元；丹佛的受訪者給出的凈資產最低，為230萬元。

要被認為是財務上舒適，紐約的受訪者說平均凈資產為140萬元就可以了，而南加 州的數字為130萬元，排名第三；丹佛再次最低，為67萬1000元。

根據嘉信理財的數據，在2月10日至2月27日期間，750個21至75歲的舊金山居民參加了調查。其他主要都市根據不同地區，調查對象500至750名不等。

去年的調查重點是疫情對財務、優先事項和未來規畫的影響。今年的調查包括關於儲蓄、投資和工作場所的價值觀的問題。

幾乎所有舊金山的被調查者都認為在工作中得到滿足很重要（91%），而只有55%的人同意工作決定了他們是誰。在選擇新工作時，94%的受訪者表示工作與生活的平衡以及工資是影響因素。重要性最低的是股票期權或股權補償（65%）和工作職稱（57%）。

很多受訪者（75%）表示，將他們的錢用於他們關心的事業是一個優先事項，而85%的受訪者對他們的個人價值觀在如何管理他們的財務方面起著重要作用表示同意。大約四分之三（74%）的舊金山人表示，他們有可能在明年改變其生活方式來對世界產生更積極的影響。