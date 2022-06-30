我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約女子推嬰兒車上街竟被槍殺 市長：勢必找出兇手

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

金山富人定義 今年平均凈資產510萬

編譯組／舊金山29日電
在舊金山「富有」定義淨資產值大增逾500萬元。（美聯社）
在舊金山「富有」定義淨資產值大增逾500萬元。（美聯社）

根據嘉信理財（Charles Schwab）的最新一期財富調查，在灣區被認為是 「富人」所需的金額仍然比其他大都市地區高出數百萬元，而且與去年相比大幅增加。

2022年現代財富調查的受訪者表示，2022年舊金山的平均凈資產需要有510萬元才能被認為是富人，而2021年為380萬元，在一年內增加了34%，是全國平均水平的兩倍以上。2020年，受訪者表示，在舊金山需要450萬元才能感到富有。從2021年到2022年，全國的平均水平也有所提高，但只提高了15%。

要做到 「財務舒適」，舊金山居民需要有170萬元的凈資產，而2021年為130萬元，2020年為150美元。在全國範圍內，受訪者說需要77萬4000元才能在財務上感到舒適。

調查受訪者被問及，在他們的地區，個人凈資產達到什麽水平才會被認為是富裕的，什麽水平能達到財務上的舒適。雖然調查中沒有明確的定義，但凈資產通常包括一個人的所有資產的價值，包括他們的房子和抵押貸款餘額，再減去他們的負債。

在接受調查的12個都市中，舊金山受訪者給出的兩個平均凈資產值是迄今為止最高的。南加州（包括洛杉磯和聖地牙哥縣）的受訪者表示凈資產為390萬元才算富有，位居第二，其次是紐約的340美元；丹佛的受訪者給出的凈資產最低，為230萬元。

要被認為是財務上舒適，紐約的受訪者說平均凈資產為140萬元就可以了，而南加州的數字為130萬元，排名第三；丹佛再次最低，為67萬1000元。

根據嘉信理財的數據，在2月10日至2月27日期間，750個21至75歲的舊金山居民參加了調查。其他主要都市根據不同地區，調查對象500至750名不等。

去年的調查重點是疫情對財務、優先事項和未來規畫的影響。今年的調查包括關於儲蓄、投資和工作場所的價值觀的問題。

幾乎所有舊金山的被調查者都認為在工作中得到滿足很重要（91%），而只有55%的人同意工作決定了他們是誰。在選擇新工作時，94%的受訪者表示工作與生活的平衡以及工資是影響因素。重要性最低的是股票期權或股權補償（65%）和工作職稱（57%）。

很多受訪者（75%）表示，將他們的錢用於他們關心的事業是一個優先事項，而85%的受訪者對他們的個人價值觀在如何管理他們的財務方面起著重要作用表示同意。大約四分之三（74%）的舊金山人表示，他們有可能在明年改變其生活方式來對世界產生更積極的影響。

舊金山 加州 南加

上一則

護照過期急需返台 可申請入國證明書 規費5元

下一則

今年仇恨犯罪報告 目前僅7起

延伸閱讀

管道工工會捐14萬元給舊金山市大 體育隊受益

管道工工會捐14萬元給舊金山市大 體育隊受益
金山優樂雅學校華裔校長被降職 家長示威批黑箱操作

金山優樂雅學校華裔校長被降職 家長示威批黑箱操作
金山僅存農地… 方李邦琴亞裔社區園地 華裔與非裔分享

金山僅存農地… 方李邦琴亞裔社區園地 華裔與非裔分享
金山地鐵槍案案情翻轉 槍手開槍前曾遭死者持刀威脅

金山地鐵槍案案情翻轉 槍手開槍前曾遭死者持刀威脅
處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

熱門新聞

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47
華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

2022-06-24 02:13

超人氣

更多 >
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺

把18個月大寶寶忘在車上熱死 維州父愧疚自殺
前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯