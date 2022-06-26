與病毒共存 專家提醒做好9件事

舊金山加大傳染病專家稱與COVID-19共存，仍需做九件事。（美聯社）

舊金山加大傳染病專家甘地（Monica Gandhi）稱，與天花等其他可怕的病毒不同，引起COVID-19的SARS-CoV-2是無法根除的，至少有29種動物可以攜帶這種病毒；它的癥狀與其他病原體一致，使不易被發現；它還有一個相對較長的傳染期。而我們目前的疫苗 ，儘管在預防出現嚴重疾病方面很出色，但無法防範其目前的變體。

最近來自世界衛生組織、歐盟和美國公共衛生官員的聲明都表明，疫情緊急階段正在結束，我們現在正進入COVID-19的「控制」階段，如何與病毒和諧共存，是目前防疫的關鍵。

甘地認為，我們目前應該做好下面九件事：

首先，在檢測 、隔離和檢疫方面，我們應該停止資源密集型的無癥狀檢測、接觸者追蹤和隔離，但要保持對病毒高峰的有效及可持續監測。我們可以通過廢水監測來實現這一目標。當我們看到病毒激增時，可以暫時重新啟動廣泛檢測，以保護高危人群。

第二，在治療方面，我們應該大力投資於拜登總統的「測試治療」test-to-treat倡議，以確保弱勢成年人能夠通過社區藥房和健康中心迅速獲得有效的治療。

第三，在建議接種補強針時，承認自然免疫力可有助於對疫苗的吸收；未來是否需要加強注射，應根據個人的年齡、合併症以及其他變種的出現來決定。

第四，我們應該評估我們的政策，相應地改變公共衛生信息傳遞。疫苗接種在預防嚴重疾病方面非常有效，但它們並不能完全預防感染。這意味著現在應該避免使用疫苗護照，繼續為易感人群在室內時推薦合適的口罩 ，但不應該恢復口罩強制令。

第五，我們應該加強疫苗的安全性，將初始系列疫苗的播打間隔進一步延長到8周 （除了12至39歲的男性），從而大大降低心肌炎的風險。

第六，我們應該繼續擴大我們的疫苗庫，批準Novavax和Covaxin等選項。

第七，我們應該向公眾保證，「長新冠」是可以通過接種疫苗來預防的。研究表明，接種疫苗可以大大降低「長新冠」的風險。

第八，我們應該繼續升級和改善公共場所的通風系統，這將減少所有呼吸道病原體（不僅僅是COVID）的傳播，並改善受野火或其他環境汙染物困擾的地區的空氣質量。

最後，公共衛生官員需要提高公眾的信任度，我們需要向公眾保證，COVID疫苗、治療方法和監測方面的許多進展可以安全地對抗COVID-19，甚至更多的工具也將接蹤而來。宣傳我們在對抗COVID-19方面的進展，將大大有助於重新獲得公眾的信任，治癒我們的國家，並確保學校不再關閉。