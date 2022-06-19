家暴夫槍殺妻 聖荷西6童一夜間痛失雙親

聖荷西警察協會正在推特上為潘托亞家庭的六名兒童籌款。（推特截圖）

聖荷西 一個八口之家，因家庭糾紛引發慘案，丈夫開槍殺死了自己的妻子，以及前來調解的保安，然後自殺。這對夫婦的六個孩子不僅痛失雙親，更可能因親眼目睹了慘案發生的全過程，而留下終生的心理創傷。

River Oaks公園附近的Crescent Village Circle 300街區，在6月12日凌晨1點左右發生一起槍擊案。根據聖他克拉拉縣驗屍官辦公室的裁定和聖荷西警方的調查結果，29歲的聖荷西居民艾瑞卡（Erica Pantoja）在她所住的公寓樓外，被她33歲的丈夫薩爾瓦多潘托亞（Salvador Pantoja）殺害，起因是一場家庭糾紛。潘托亞在殺死妻子前，還射殺了附近一名試圖調和這起家庭糾紛的23歲保安杜蘭（Marco Carral Duran）。在奪去妻子和保安的生命後，潘托亞開槍自殺。慘案發生前，這對夫婦正在鬧離婚。

據了解，潘托亞夫婦共育有六個孩子，年齡從一歲到十歲不等。六個孩子均親眼目睹了悲劇發生的全過程。周五，他們的一個女兒將迎來她的幼兒園畢業禮，但她不會出席了。周日，另一名孩子將度過她第一個沒有了父母的生日。十歲的女兒在慘案發生後，一直無法停止哭泣，她無法相信自己的父親會做出這樣的事。現在，六個孩子和他們的外祖母住在一起。

艾瑞卡的姐姐查農（Maria Chanon）15日在殯儀館外說，保安杜蘭是在潘托亞向妹妹開槍之前，介入到這場家庭糾紛中的。杜蘭在自己生命的最後一刻，要求孩子們趕快逃跑。查農說，妹妹艾瑞卡在生前經常受到丈夫的虐待，妹妹多次給警察 打電話，但是始終沒有把發生在自己身上的家庭虐待案件告訴警察。

查農曾建議妹妹告訴警察自己被家暴 的事情，但由於妹妹不願意讓別人了解並評判自己，拒絕把家暴事件報告警方。查農說：「她一直在努力希望改變生活的狀況，但最後她還是沒有成功。」

聖荷西警方說，慘案發生時，潘托亞正因為毒品問題被監管釋放（Supervised release），這是一種州或聯邦法院系統的量刑選擇，要求對罪犯直接和強制監督。目前尚不確定這起慘案發生時，潘托亞有沒有吸食毒品，這起事件的具體原因還在調查中。

聖荷西警察協會主席肖恩普里查德在一份聲明中說：「我們為這場讓無辜兒童失去父母的無謂悲劇感到心碎，聖荷西警察正在盡我們所能來支持這些孩子。我們鼓勵每個人盡其所能。」

聖荷西警察協會（San Jose Police Officers' Association）設立了一個籌款鏈接（https://sjpoa.com/donate-sjpoa-cf），以幫助這個家庭支付喪葬費用和撫養六個孩子。