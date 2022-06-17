布里德砸50萬 助亞裔罪案受害人 將提供語言、心理健康治療服務

布里德在市府預算中投入50萬元，為亞裔罪案受害人提供服務。（記者李怡╱攝影）

自新冠肺炎疫情擴散以來，針對亞太裔的仇視犯罪和事件顯著增加，舊金山 市長布里德16日宣布，在市府預算中投入50萬元幫助亞裔 罪案受害人，為英語能力有限的亞裔受害人提供服務。

市長辦公室新聞稿指出，根據市警察 局報告稱，僅2021年舊金山市報告的仇視犯罪較前一年增加567%。2020年3月至2021年9月，「停止仇視亞裔聯盟」記錄了全國範圍內超過1萬起仇視事件。

布里德表示，仇視犯罪在舊金山發生，市警察局做出回應，逮捕嫌疑人並追究責任，「這些案件的追責很重要。但經過與社區的交流發現，受害人還需要精神健康支援，而語言障礙增加了尋求幫助的難度。」布里德說，通過此項預算撥款，舊金山市將為需要的亞裔民眾提供他們最易於接受的支持服務。

在50萬元經費中，24萬元用於為嚴重暴力犯罪案件的英語能力有限受害人，或凶案受害者家屬提供粵語創傷康復臨床服務，並為基於社區的服務提供者提供培訓和技術援助，幫助他們在社區中建立類似服務；16萬元將用於擴大社區心理健康服務提供商粵語治療能力，幫助社區組織提供此類服務；5.9萬元用於將長者出行護伴項目擴展至全市。

社區青年中心執行總裁溫靜婷表示，在亞太裔社區經歷困難、焦慮和恐懼的時期，對英語能力有限民眾的文化和語言支持非常有幫助，「這項投入至關重要，因為我們正在從集體創傷中恢復。」

布里德在全市範圍內不斷投資受害者服務，包括為英語能力有限的社區和仇恨犯罪受害者提供服務。去年，她投資了超過320萬元為亞太裔社區提供全方位的受害者服務，並在舊金山警察局內創建了社區聯絡單位 (CLU)，以確保為受害者提供相應的語言服務。

目前已有260萬元用於由社區青年中心和街頭暴力干預項目(SVIP)組成的多種族安全步行計畫，另有250萬元用於基於社區的全方位受害者服務，和由老年人自助服務領導的全市高級護送計畫。