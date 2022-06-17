反抽籤招生 洛威爾高中華人家長集會 籲恢復擇優錄取

教育委員徐安支持洛威爾高中恢復擇優錄取制度。（記者李怡/攝影）

洛威爾高中校友會與華人家長諮詢委員會，16日共同發起促舊金山 教育委員會否決延長抽籤招生 制，並在聯合校區門前集會發聲。華裔家長淚灑集會現場，要求學區 應恢復擇優錄取制度。

舊金山聯合學區於5月底在教育委員會上提出決議案，建議延長洛威爾高中以抽籤方式招生至2023-2024學年。繼續延長抽籤制的決議，受到民眾及亞裔學生家長嚴重抗議。

參加教委會聽證的學生與家長。（記者李怡/攝影）

抗議活動組織者招霞表示，洛威爾高中的隨機抽籤錄取制度要再多實行一年，那麼一共會實行至少三年，直到2024年6月，這將會整整延誤三屆學生。她指出，法官早在去年就判決洛威爾收生改制的匆忙決定，在程序上不合法。但校區不但沒有恢復擇優錄取收生制度，而是把抽籤制度不斷拖延。新任學區總監將在7月 1日上任，應等待新學區總監一起處理，更為合理。

華裔家長朱偉淚灑集會現場，要求學區應恢復擇優錄取制度。（記者李怡╱攝影）

洛威爾家長朱偉表示，女兒就讀於洛威爾高中的八年級，因近兩年的抽籤改制，多數與女兒一起做課堂項目的搭檔，不能適應洛威爾高中的教學進度，項目不知如何做，備感壓力。

朱偉指出，這一現象顯示了抽籤制的弊端，且很多沒有意向讀洛威爾高中的學生不得已要入學，想讀的學生又讀不到。這造成了很大的教育資源不匹配與浪費。她表示，擇優錄取制度並不是像大家想像的那樣，只是看成績，同樣是要對學生素質以及家長條件進行考量。擇優更能考量學生本身的入學意願，應是更公平的入學錄取方式。

還有亞裔家長在教委會上表示，洛威爾高中在疫情之前，亞裔在校生占到55%。抽籤制度的制定很明顯是針對了亞裔學生。如果要制定更好的制度，應先恢復到原來的擇優制度，再從長計議，否則就是種族的歧視。

洛威爾校友會會長拉薩魯絲(Kate Lazarus)說︰「現在是時候開始透過按成績收生，向舊金山市家庭提供清晰度和穩定度，符合社區要求的招生制度了。」

今年2月，三名時任教委因此前更改洛威爾收生制度，由按成績入學變為抽籤，遭超過七成選民投票罷免。據新聞媒體最新民調顯示，僅13%選民支持洛威爾高中用抽籤制度招生。

洛威爾校友會去年訴諸法院，證明去年教委會將學校的招生制度改為抽籤，違反「布朗法」(Brown Act)。但校區仍堅稱因已進入招生周期，重新恢復按成績招生已太遲。校友會認為，現在校區有充裕時間為下個學期實行按成績招生。

拉薩魯絲說︰「洛威爾校友會準備支持透明、由社區驅動的程序，分析和考慮明年及之後的學生入讀洛威爾的收生制度，舊金山市的學生和家庭等待學區給出一個準確公平合理的回應。」

截止發稿舊金山教委會尚未回應。教委會將於22日投票決定是否再延長洛威爾高中抽籤制度到2023-2024學年。