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華美半導體協會舉辦「科學與工程競賽」 邀中小學生參加

記者陳爍嘉／聖荷西報導
科學與工程競賽即將舉辦，行業大咖邀請中小學生報名。（Zoom會議截圖）
科學與工程競賽即將舉辦，行業大咖邀請中小學生報名。（Zoom會議截圖）

華美半導體協會將舉辦2022年科學與工程競賽(Science and Engineering Fair)，競賽啟動活動將於18日舉行。協會日前Zoom召開線上記者會，為此次活動做宣傳。

科學與工程競賽主席劉凌志、Broadcom基金會主席戈爾登（Paula Golden）、ARM研究員和首席標準架構兼ABET項目評估員Dong Wei、X-camp學院聯合創始人和首席執行官Charlie Guo、IVYMAX教育首席執行官Shin Wei、Harmony Plus創始人Bill Zhao分別上台演講。科學與工程競賽聯合主席闕曉燕（Catherine Que）主持。

科學與工程競賽是華美半導體協會的重要活動，為有興趣的孩子提供了一個動手實踐和學習的機會。孩子將從此次活動中提高自己的閱讀、寫作、批判性思考、解決問題、數據分析、公共演講等能力。

戈爾登表示，每個孩子都有與生俱來的好奇心，許多孩子用他們的雙手和思考去探索新事物。「如果我們想要他們未來能成為有創造力的科學家和工程師，這是一個開始行動的機會。讓孩子有地方施展和展示自己的才能，是一件十分重要的事情。很多孩子由於鮮少做科學實踐，而對自己缺乏信心。如果不鼓勵他們，不讓他們看到自己的潛力，他們可能會把自己對科學和工程的興趣忽略掉。科學競賽的創辦，為孩子們提供了體驗最新的科學技術的機會，他們可以學會蒐集數據，利用自己掌握的信息去創造科學成果或工程項目」。

這次活動有個特別競賽，主題為清理海洋的石油洩漏（ocean spill），要求11至16歲的競賽參與者設計有效的算法來清洗一片海域。戈爾登說：「我為今年保護海洋的這個特別競賽感到十分興奮，希望孩子們不只會編程，還可以有批判性思維，並且成為一個對社會有用的人，讓這個世界更加美好。」

科學與工程競賽主席劉凌志說，華美半導體協會科學與工程競賽活動發起於2012年，在志願者、發言人、評委和贊助者們的支持下，已從一個只舉辦半天的本地小活動，發展成一個吸引了近千名觀眾的國際性系列活動。 

ARM研究員和首席標準架構兼ABET項目評估員Dong Wei強調，電腦工程在許多包括硬件和軟件開發的領域裡，都是非常重要和基礎的東西。

對此活動有興趣的孩子可以通過http://www.caspa.com網站報名參加本次科學與工程競賽，報名截止時間為7月24日。

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