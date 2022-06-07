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加州選民沒熱情… 初選僅14%投票 投票率恐低於30%

編譯組／綜合報導
加州今年選舉年輕人參與率低，加上政黨比例懸殊「缺乏競爭性」，選民興趣缺缺。（記者丁曙／攝影）
加州今年選舉年輕人參與率低，加上政黨比例懸殊「缺乏競爭性」，選民興趣缺缺。（記者丁曙／攝影）

加州7日初選投票率令人沮喪。專家指出，加州選民對今年選舉缺乏熱情，年輕人參與率低，加上政黨比例懸殊，「缺乏競爭性」，選民興趣缺缺。

洛杉磯時報報導，根據選舉數據公司「政治數據情報」（Political Data Intelligence，簡稱PDI）選舉數據，截至6日（周一）下午，僅約14%登記選民完成投票。

在購物中心對面，投票站工作人員等待著選民到來。然而一小時內，只有一人出席投票。過去幾天，洛縣與橙縣的六個投票中心，「門可羅雀」的投票情況大致相同。

選舉專家指出，加州人此次初選參與度低的原因，是對今年選舉缺乏熱情，今年選舉很大程度缺乏最重要的競爭性。這和全國其他地方，選民投票率超出預期的情況，呈現鮮明對比。

「這是場無聊的選舉」政治數據情報副總裁米切爾（Paul Mitchell）說，「從我們所看到的情況可清楚看出，儘管該州比過去任何時候都容易投票，但投票率很低。」

他指出，新冠肺炎疫情期間，加州推出一些永久性選舉措施，包括向每位登記選民發送通訊選票，寄送選票不需郵票，允許鄰居和其他人搜集選票，選舉官員還會向未能在選票上簽名的選民伸出援手等。

這位民主黨顧問預測，初選投票率恐低於30%。一些人預測，洩露的最高法院決定取消聯邦對墮胎保護的草案，與一連串引人矚目大規模槍案事件，可能引發選民積極性，但在加州情況並非如此。

至6日的數據指出，加州14%投票率與去年州長罷免選舉前一日的近38%選民完成投票，以及2018年期中選舉前一日22%投票率，呈現鮮明對比。2018年期中選舉，是一年中最後一次沒有總統競選的國會選舉。

選舉投票率在傳統上來說，會在競選總統選舉時達到頂峰，期中選舉期間投票率下降，尤其是年輕選民和少數族裔選民。

根據PDI數據，至6日下午，17%白人登記選民完成投票，西裔選民此比率為8%，亞裔15%，非裔14%。此外，雖然65歲及以上選民中，30%已完成通訊投票，但18歲至34歲選民，完成通訊投票比率僅6%。

來自丹那岬（Dana Point），就讀南加大的安德拉（Ana Andrade）說，「要麼你是位非常投入的年輕人，要麼老實說，參與這一些有些讓人不知所措，這很有壓力。」

來自曼哈頓灘，就讀華盛頓大學的巴克（Deinum-Buck）則表示，槍枝管制、墮胎權、氣候變化和毒品非刑事化等，是非常重要議題，但他說，由於一直在外州年書，對初選並無太多了解。上述兩人尚未投票，但表示都有計畫投票。

通訊投票 加州 期中選舉

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