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北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

仇恨犯罪？ 25歲亞裔屋崙被劫打成重傷 倒在街上不省人事

記者劉先進／屋崙報導
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被搶走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被搶走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

5月28日晚間11時許，25歲的尼泊爾裔男子、網約車司機塔芒（Sagar Ocean Tamang）在屋崙佛斯劇院（Fox Theater）門前，遭遇背後襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被搶走。他被打得失去知覺、躺在街上，身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。他的面部腫脹，經診斷受了一級創傷。

塔芒的女朋友為他設立了GoFundMe捐款，https://www.gofundme.com/f/stop-asian-hate-crime-in-oaklandcalifornia，截至5日下午3時許，已籌款1萬265元。

籌款說明中表示，這是仇恨犯罪，「我們有權利在居住之地享有安全，而不是持續的恐懼。我們將用這筆資金支付醫療費、神經外科手術費、創傷治療費和他工資損失。」

GoFundMe捐款頁面上，詳細說明了塔芒被襲擊的過程。5月28日，他下班後準備去找街頭小販購買三明治，走到屋崙福斯劇院時，被人從背後襲擊，搶走手機、錢包、褲子、靴子和長外套，只穿著四角內褲、T恤和襪子，躺在巷子內不省人事。之後他被送往屋崙高地醫院急診部，被診斷因為襲擊導致的面部腫脹、一級創傷。頁面上的照片怵目驚心，他的額頭、臉部、鼻子和嘴唇傷痕累累，有明顯的瘀血痕跡。

ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lin的報導，則提供了更多細節，事發時是28日晚上11時，塔芒在拿食物時，被人從背後擊中後腦勺，他失去知覺，第二天從醫院醒來，才知道身上有傷。塔芒和女友都認為，被人當做目標下手是因為他是尼泊爾人，「因為我是亞裔，有些人覺得容易搶劫、襲擊和操控」。

塔芒還說，他必須大聲說出自己的經歷，讓人們知道，尼泊爾人可以勇敢前行。他是在周末工作的網約司機。出事後，醫生希望他未來一個月內休息。塔芒說，儘管發生了這樣的事情，他很害怕，但他說，「我們不能停止生活。」

捐款頁面說，這些仇恨犯罪必須停止。「我們對所有受到影響的人表示同情，他們在這波針對亞裔社區的種族主義犯罪中受傷和死亡。我們來自尼泊爾，長期居住在舊金山，剛剛搬到東灣。我們有權利在居住的地方享有安全，而不是持續的恐懼。我們將用這筆資金支付醫療費、神經外科手術費、創傷治療費和他的工資損失。」

警方並未確認這次襲擊是仇恨犯罪，希望市民站出來提供線索。

亞裔 屋崙 仇恨犯罪

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