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洛市水鄉 威尼斯運河泛舟看美景詩情畫意

蕭愛／洛杉磯報導
威尼斯運河區河邊設有書籍交換櫃，對面是居民的小船和小碼頭。（蕭愛提供）
威尼斯運河區河邊設有書籍交換櫃，對面是居民的小船和小碼頭。（蕭愛提供）

洛杉磯市威尼斯海灘不遠處，有四條運河組成了詩情畫意的運河區，家家植有鮮花奇樹、運河清澈見底，鮮艷小舟停靠小碼頭，白色拱橋連結兩岸，處處都是美景，為南加提供不一樣風情的觀光點。

威尼斯運河（Venice Canal）在南加威尼斯這個濱海城市，離洛杉磯國際機場不到5哩，距離洛杉磯市區20哩左右，是南加極有特色的水鄉。

●菸草大亨 引水建成

威尼斯運河早在1905年就由菸草大亨豪Abbot Kinney引水進入，他想以義大利威尼斯為範本建成加州的威尼斯，標榜這將是美國最獨特的景點，那時有縱橫交錯近十條運河。1920年以後，隨著汽車逐漸普及，許多條運河被填成馬路，接下來許多年一直糾結在如何整頓運河，議會不停的討論，資金如何籌措，一直到1993年終於完成現在規模的水鄉。

●運河縱橫 排列成區

四條運河橫向排列，兩條運河縱向排列，長方形圍成運河區。每條河上都有兩、三座拱橋，河與河中間有漂亮的房子，房子前面都是窄窄的行人道，遊客可以走在行人道上，欣賞房舍、欣賞運河美景。

這些房子1982年就被列入有國家歷史的史蹟，每一家房子都各有特色，有的像城堡、有的像歐洲農莊，也有些人已經重新改造，建成比較時尚的模樣。大部分人家都有私人小碼頭，停靠自家小舟。小舟顏色鮮豔，為清澈小河增色不少。有的小碼頭還有舒適的座椅小桌，夜幕低垂時可以在河上納涼休閒。

每座小河上都有拱橋，有的是水泥橋，有的是木頭橋，年輕人喜歡站在橋上，欣賞橋下美景，看相愛的人走在詩情畫意的美景中，非常羅曼蒂克。

●家家庭園 爭奇鬥豔

最值得誇讚的是家家庭園都布置得非常美麗，花木爭奇鬥豔，有的紅、有的黃，有的粉紅夾雜。有一家在牆上種植了各種沙漠植物，成為非常有特色的沙漠植物牆；有一家掛著中國特色的紅色燈籠，也有人家掛荷蘭拖鞋在牆上，也許在暗示他們來自何方。

有幾戶住家非常仁慈，在自家園內擺設了專給動物吃的盤子，隨時隨地供食，任由小動物穿梭其間，有鴨子竟然在園內繁殖後代，鴛鴦鳥也跑進園子內安營紮寨，小松鼠更是在這大快朵頤。

●河邊小徑 悠閒漫步

很多人以為這裡是私人住宅區，不能擅入，其實每一個入口處，市政府都立了牌子，歡迎遊客光臨，但河邊小徑僅供散步，不可以騎腳踏車、不可以溜冰、滑板，可以蹓狗，但狗需要用狗繩拉住，不可以餵食鴨子，更不可以在此放生動物。

所以它是不收門票的風景區，走在花木扶疏的運河上，真的是賞心悅目，每一條運河約是四分之一哩，每一段路都走過也不過三、四哩，很適宜老少來此散步欣賞美景。不過此地並沒有大停車場，只有在運河區周圍街道路邊停車。留意路旁的各種警告標誌，看淸楚是否能停車。一般假日非常不容易找到停車位。

威尼斯運河風景區位於：Venice Canal,Dell Ave,Venice, Ca, 90291。

威尼斯運河上幾乎家家都有小舟。（蕭愛提供）
威尼斯運河上幾乎家家都有小舟。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家庭園建了沙漠植物牆。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家庭園建了沙漠植物牆。（蕭愛提供）
威尼斯運河白色拱橋倒影美麗。（蕭愛提供）
威尼斯運河白色拱橋倒影美麗。（蕭愛提供）
威尼斯運河上小舟常見白鷺鷥鳥。（蕭愛提供）
威尼斯運河上小舟常見白鷺鷥鳥。（蕭愛提供）
詩情畫意的威尼斯運河。（蕭愛提供）
詩情畫意的威尼斯運河。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家院子門設計別致。（蕭愛提供）
威尼斯運河區這家院子門設計別致。（蕭愛提供）

洛杉磯國際機場 南加 義大利

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