台南市長黃偉哲5日與台僑有約 談「食食在載的台南」

台南市長黃偉哲將視訊與台僑談「食食在載的台南」。（主辦單位提供）

民主進步黨矽谷 支黨部宣布，將與聖荷西 台南市姊妺市協會於6月5日下午5時50分合辦與台僑有約視訊活動，此次邀請到台南市市長黃偉哲以「食食在載的台南」為題做演講，介紹台南的美食 與施政情況。

民進黨矽谷支黨部主任委員張正邦表示，一談到台灣美食，許多人第一個會想到的就是台南市。這些年來黃偉哲忙於市政以外，也在社群平台中介紹許許多多另人垂涎的台南美食，「讓長年在海外的我們，恨不得馬上買張機票回台灣直奔台南市。」而且，在黃偉哲帶領下的團隊，讓台南市的進步與改變是大家有目共睹，在疫情之下民主進步黨矽谷支黨部為了持續加強灣區與台灣交流互動與對話，變換不同類型的直播題目，希望台僑雖然人在國外，也能獲得更多台灣的最新資訊。

聖荷西台南市姊妺市協會長薛美英表示，前陣子海外台僑們忙著支持台灣加入WHA的活動，現在可以稍微輕鬆，收看讓人胃口大開的台南美食，還能體驗到黃偉哲的用心認真市政的成果。她表示，聖荷西台南市姊妺市協會鄉親大多數出生、求學在台南市，因為疫情的關係無法回到台南了解現狀，但是相信黃偉哲能藉由網路直播方式，讓關心家鄉事的台僑們了解現在台南的發展。

薛美英表示，台南市長黃偉哲任內三年多獲獎居全台之冠，是一位非常優秀的市長，大家也預祝他能在今年底九合一選舉中高票連任台南市長。希望」鄉親不要錯過這次精采的演說，踴躍參加這場直播活動。

黃偉哲以「食食在載的台南」網路視訊直播平台包括：

YouTube: https://www.youtube.com/c/RockTheSpotStudio。

Facebook: https://www.facebook.com/rockthespotevent/。