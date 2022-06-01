加州治安糟 團體籲選民屏棄黨派 選承諾嚴打罪犯候選人

平等公義協會等組織呼籲選民重視治安問題。（本報檔案照片）

近年來加州 治安問題愈來愈引人憂慮，打、砸、搶、汽車破窗竊盜，以及各式仇恨犯罪屢見不鮮，光是在舊金山 ，去年2021年針對亞裔 與太平洋島民的仇恨犯罪數量，就暴增567%，成為很多加州人的切身之痛。6月選舉即將到來，平等公義協會呼籲選民要屏棄黨派與其他成見，重視並思考治安問題的嚴重性，「加州治安敗壞是40年以來的罕見情況，其中最重要的原因就是犯罪除罪化 （decriminalization）運動，導致縱放罪犯。」

平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）指出，近年來加州的治安問題愈來愈嚴重，其中亞裔更是首當其衝受害，許多人甚至因為加州犯罪率飆升，考慮搬離加州到其他地方生活。事實上，包括舊金山、洛杉磯和康曲柯士達等縣，「拒絕正確執法的極端自由主義」的地方檢察長對於起訴罪犯的態度，更加劇治安敗壞。

他表示，推動犯罪除罪化的組織、成員以及政治團體，非常積極爭取各地的地方檢察長職位，因此，認同犯罪不能縱容的選民，應該趕快團結起來，選出真正關注治安的檢察長，「選民必須告訴這些人，地方檢察官的工作是『執法』，而不是製定法律，也不是將他們的政治理念強加給我們。」

李少敏進一步指出，公共安全是大家都關注的議題，應該讓社區每個人能感到安全，讓大家都能在法治的社會下生活，「這不是黨派的問題。讓罪犯受到應有的起訴非常重要。」

他指出，平等公義協會等組織建議，選民能夠支持較為保守的路線、同時能承諾嚴格打其犯罪的檢察官候選人。以加州檢察長來說，舒伯特（Anne Marie Schubert）就是理想的人選。畢竟現任檢察長邦塔（Rob Bonta）推動除罪化，像是舊金山市長推動注射中心，也等於是變相將毒品合法化，也是因為舊金山市長知道檢察長邦塔不會提出檢控。而舒伯特已經承諾會對此提出檢控。

另外，平等公義協會與反毒聯盟等團體，也支持允諾重整治安、嚴打犯罪的那克斯（Mary Knox）競選康曲柯士達檢察長；在阿拉米達縣，則是支持威爾森（Jimmie Wilson）。同時，聯盟也支持罷免舊金山的地方檢察長博徹思。