賴聲川盼藉藝術化解種族紛爭 座談會暢談自身創作經歷
著名台灣舞台劇導演、編劇賴聲川28日在南灣舉辦「賴聲川與你共度一個談夢的下午」座談會，現場擠滿了熱情民眾一睹大師風采。賴聲川此次停留灣區最主要還是為準備英文歌劇「紅樓夢」執導工作。「紅樓夢」2016年首次在舊金山演出後獲得廣大迴響，已經在美國及中國多地演出。賴聲川表示，英文版歌劇紅樓夢在經過六年的醞釀，雖然整體結構變動不大，但是經過細節的調整讓整體感覺煥然一新，故事更清晰、更感動。
本次講座在金山灣區華僑文教中心由中華聯誼會主辦，灣區華藝劇社及蔣勳之友社協辦。中華聯誼社理事長張靜如表示，賴聲川在戲劇上的成就是華人的榮耀，他今年才將自己的12部經典作品包含「暗戀桃花源」、「寶島一村」、「那一夜誰來說相聲」翻譯成英文劇本，希望藉由戲劇讓西方人更了解亞裔文化。在美國這兩年的仇恨亞裔情緒下，這就是用藝術來化解種族紛爭的一種方法。
賴聲川表示，自己到灣區就好像回家的感覺，因為包括花了五年的時間在柏克萊大學取得戲劇博士、大女兒在灣區出生以及後來在這當客作教授。
整個座談會，賴聲川簡述了自己的經歷，每回講到台灣早期的一些地標或事情都引來台下觀眾的熱情回應。例如提到在戒嚴時期，外國電影常常因為審核被剪七零八落。1985年第一場與學生創作的戲「我們都是這樣長大」，是在耕莘文教院演出，而聽過耕莘教文教院的人應該也是60年代以前出生的觀眾。
至於成名之作「那一夜我們說相聲」，源頭是因為他想去大直一家唱片行買相聲錄音帶，但老闆因為已經很少人買相聲產品，幾乎忘了相聲是什麼。所以他開始構思這部「以相聲來訴說即將死去的相聲」舞台劇。他說，歷史是非常快速的疊代，用文學作品保留這些記憶是他創作的動力。以「寶島一村」為例，台灣人看了之後產生廣大共鳴，感謝這齣戲找回他們多年前的記憶。
後來赴大陸演出時則得到了不同的反饋，因為透過這齣戲大陸民眾才了解，原來當年衣錦懷鄉的老兵，並不是他們想像中撤退台灣後就過著豐衣足食的生活，他們也是經過了相當長時間的苦難才得以溫飽。「這就是戲劇的力量，可以讓不同的族群增進彼此的了解」。
賴聲川說，英文版「紅樓夢」就是要將中國經典文學介紹給西方世界，讓他們了解中國的清朝貴族生活如此複雜，包括人們的情感及人際關係也是盤根錯節，但是背後卻是優雅有格調的文化背景。
下個月即將登場的歌劇「紅樓夢」，除了由賴聲川執導，還有名作曲家盛宗亮、編劇黃哲倫以及葉錦添擔任舞台設計。這個夢幻組合也是讓這部歌劇膾炙人口的原因。單是要把紅樓夢120回、40多位主要角色、近80萬字的著作縮短到2小時20分鐘和7位演員，就知道它的難度。
賴聲川期待在疫情後會有更多好的作品問世，他也將在年底在台北重新安排演出「如夢之夢」，還有規畫當年他與好友共同成立台灣第一家民歌餐廳「艾迪亞」50周年慶。
英文歌劇「紅樓夢」預計於6月14日開始在舊金山歌劇院有七場演出。有興趣的民眾可上網查詢。
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