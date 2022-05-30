賴聲川盼藉藝術化解種族紛爭 座談會暢談自身創作經歷

賴聲川以「賴聲川與你共度一個談夢的下午」為題在灣區舉辦座談會，現場擠滿了熱情的粉絲。(記者熊移山╱攝影)

著名台灣舞台劇 導演、編劇賴聲川28日在南灣舉辦「賴聲川與你共度一個談夢的下午」座談會，現場擠滿了熱情民眾一睹大師風采。賴聲川此次停留灣區 最主要還是為準備英文歌劇 「紅樓夢」執導工作。「紅樓夢」2016年首次在舊金山演出後獲得廣大迴響，已經在美國及中國多地演出。賴聲川表示，英文版歌劇紅樓夢在經過六年的醞釀，雖然整體結構變動不大，但是經過細節的調整讓整體感覺煥然一新，故事更清晰、更感動。

本次講座在金山灣區華僑文教中心由中華聯誼會主辦，灣區華藝劇社及蔣勳之友社協辦。中華聯誼社理事長張靜如表示，賴聲川在戲劇上的成就是華人的榮耀，他今年才將自己的12部經典作品包含「暗戀桃花源」、「寶島一村」、「那一夜誰來說相聲」翻譯成英文劇本，希望藉由戲劇讓西方人更了解亞裔文化。在美國這兩年的仇恨亞裔情緒下，這就是用藝術來化解種族紛爭的一種方法。

賴聲川表示，自己到灣區就好像回家的感覺，因為包括花了五年的時間在柏克萊大學取得戲劇博士、大女兒在灣區出生以及後來在這當客作教授。

整個座談會，賴聲川簡述了自己的經歷，每回講到台灣早期的一些地標或事情都引來台下觀眾的熱情回應。例如提到在戒嚴時期，外國電影常常因為審核被剪七零八落。1985年第一場與學生創作的戲「我們都是這樣長大」，是在耕莘文教院演出，而聽過耕莘教文教院的人應該也是60年代以前出生的觀眾。

至於成名之作「那一夜我們說相聲」，源頭是因為他想去大直一家唱片行買相聲錄音帶，但老闆因為已經很少人買相聲產品，幾乎忘了相聲是什麼。所以他開始構思這部「以相聲來訴說即將死去的相聲」舞台劇。他說，歷史是非常快速的疊代，用文學作品保留這些記憶是他創作的動力。以「寶島一村」為例，台灣人看了之後產生廣大共鳴，感謝這齣戲找回他們多年前的記憶。

中華聯誼社理事長張靜如(右3)秘書長蔡秀美以及聯誼社重要成員在會後與賴聲川合影留念並致贈紀念品。(記者熊移山╱攝影)

後來赴大陸演出時則得到了不同的反饋，因為透過這齣戲大陸民眾才了解，原來當年衣錦懷鄉的老兵，並不是他們想像中撤退台灣後就過著豐衣足食的生活，他們也是經過了相當長時間的苦難才得以溫飽。「這就是戲劇的力量，可以讓不同的族群增進彼此的了解」。

賴聲川說，英文版「紅樓夢」就是要將中國經典文學介紹給西方世界，讓他們了解中國的清朝貴族生活如此複雜，包括人們的情感及人際關係也是盤根錯節，但是背後卻是優雅有格調的文化背景。

下個月即將登場的歌劇「紅樓夢」，除了由賴聲川執導，還有名作曲家盛宗亮、編劇黃哲倫以及葉錦添擔任舞台設計。這個夢幻組合也是讓這部歌劇膾炙人口的原因。單是要把紅樓夢120回、40多位主要角色、近80萬字的著作縮短到2小時20分鐘和7位演員，就知道它的難度。

賴聲川期待在疫情後會有更多好的作品問世，他也將在年底在台北重新安排演出「如夢之夢」，還有規畫當年他與好友共同成立台灣第一家民歌餐廳「艾迪亞」50周年慶。

英文歌劇「紅樓夢」預計於6月14日開始在舊金山歌劇院有七場演出。有興趣的民眾可上網查詢。