金山議員提公投案 修改城市憲章 將奇數年選舉移偶數年

市議員潘正義擬改選舉制度提高投票率，這項提案需六名市議員支持才能納入今年公投。（記者李怡／攝影）

舊金山 市第五區市議員潘正義（Dean Preston）日前提出公投 提案，擬修改城市憲章，將舊金山市的數個奇數年選舉移到偶數年；他表示，這項立法的原因是因為偶數年通常投票 率更高。

依潘正義的提案，原定2023年舉行的舊金山市長選舉，將推遲一年至2024年，與下一次總統大選同年舉行；這就意味著布里德的任期會延長一年。此外，縣警長、檢察長、市府律師、市財長的選舉也都將移到2024年舉行。

根據市府提供數據，2019年奇數年11月的選舉中，舊金山市投票率僅為41.6%；市長布里德和檢察長博徹思在這次選舉中獲勝，潘正義本人則在這次選舉以很小的優勢贏得市議員競選。2020年偶數年總統大選當年，舊金山市的投票率卻高達到86.33%。

潘正義表示，推動修改憲章的原因是為了將選民參與率最大化；他說：「如果是在投票率比較高的選舉中選出的民選官員，這對我們的民主有好處。依據最近幾次舊金山的投票數據來看，參加地方官員選舉投票的選民參與度並不高」。

他指出，洛杉磯選民2015年就決定將該市選舉由奇數年移至偶數年，增加投票率，當時獲得77%的選民支持希，望舊金山市也能獲得類似廣泛的民眾支持。

此項提案需要獲得六名市議員的支持，才能納入今年11月公投選票，屆時需要半數選民支持才可通過。此項提案還將調整本地公投提案的門檻。按照現行憲章，提案支持者必須收集的簽名人數為上次參與市長投票選民人數的5%，修改後的憲章會將門檻調整至2%。

「舊金山市紀事報」表示，如果選民通過這項提案，布里德將可能擔任市長長達十年半。前市長李孟賢去世後，布里德通過2018年7月特別選舉上任，2019年參加正式選舉開啟第一個任期，如果修改憲章後她於2024年再競選連任，她的第二任期將持續到2029年初。