愛心媽媽表揚大會慶功 宣揚孝道

愛心媽媽表揚大會慶功，提倡宣揚孝道。左二為處長賴銘琪。（記者李榮╱攝影）

全美中華婦女會與中國國民黨 美西直一分部每年都固定在5月母親節 前後，於南灣華僑文教中心舉辦愛心媽媽表揚大會，慶祝母親節並表揚模範母親。今年的母親節慶祝活動也同時慶祝中華民國 僑委會成立90周年，慶祝大會已於月初圓滿舉辦。活動的長期支持者、中華民國建國百年代表崔競乾與夫婿陸申，在庫比蒂諾舉辦感恩慶功，表達對於義工長期辛勞的感謝，並提倡宣揚孝道。

全美中華婦女會與中國國民黨美西直一分部舉辦母親節表揚大會已經成為灣區的傳統，活動強調母親對家庭的貢獻，也希望藉由慶祝活動感念母親的慈愛，以及世上所有母親與對兒女的付出，並藉機弘揚傳統孝道與中華文化。

包括中華民國駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪、夫人雲雯蓁、南灣華僑文教中心主任莊雅淑等人都前往致意。崔競乾讚雲雯蓁是母親節表揚活動的大義工，帶領大家在僑界服務，也慶祝母親節。

慶祝母親節愛心媽媽表揚大會主要義工沈慧感謝崔大姐長期對於僑社的付出，大姐像母親一樣照顧大家，並且對於愛心媽媽表揚大會活動全力支持。

北一女校友Heidi也獻花給處長夫人，感謝她的風塵僕僕陪伴處長；另外，也感謝沈慧的辛勞。大家為沈慧及她的義工團體慶祝母親節活動圓滿結束。